ŞANLIURFA - Göbeklitepe Kültür Evi ve Parkı törenle açıldı - Son Dakika

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "CHP'lilerin bütün dünyaları Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine kurulu. Herkesle işbirliği yapıyorlar." dedi.

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından yaptırılan Göbeklitepe Kültür Evi ve Parkı'nın hizmete açılması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, partisinin mazeret üretmeden gönül belediyeciliği hizmeti yürüttüğünü söyledi.

Türkiye'deki birçok şehrin belediyecilikte yüksek standartlara kavuştuğuna işaret eden

Özhaseki, AK Parti iktidarları döneminde şehirlerin marka değerlerinin ortaya çıkarıldığını belirtti.

Özhaseki, belediyelerde her vatandaşın duasını ve onayını almaya çalışarak hizmet ürettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin tarih boyunca sınır komşularında zorda kalan tüm insanlara kapısını ve gönlünü açtığını belirten Özhaseki, ülkenin birlik ve beraberlik içerisinde geleceğini inşa etmeye gayret ettiğini belirtti.

Özhaseki, terör örgütü PKK'nın mazlum ve masum sivilleri hedef almaya devam ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"PKK bu millete adeta hayatı zehir ediyor. 13 kardeşimizi kurşun sıkarak şehit ettiler. Herkes de bunun şahidi. Şükür ki bugünlerde başımızda Recep Tayyip Erdoğan ve onun inançlı kadroları var. Bu lanet adamların hepsine dersini veriyoruz. Artık Türkiye'nin içerisinde PKK'lı örgüt üyesi adam kalmadı. Bu kardeşlerimizin hepsinin intikamını alacağız Allah'ın izniyle."

HDP'yi eleştiren Özhaseki, "TBMM'de oturup bu milletin alın teri ile verdiği vergilerle maaş alarak bölücülere destek verenler ve onların yanında olanlar. Bu bizim içimizi acıtıyor,

canımızı sıkıyor, moralimizi bozuyor." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, CHP'yi de eleştirerek, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün kaset kumpasıyla CHP'nin başına Kılıçdaroğlu diye bir adam getirdiler. Ne yerlilik var ne millilik. CHP eksen değiştirdi. CHP'lilerin bütün dünyaları Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerine kurulu. Herkesle işbirliği yapıyorlar. 'Recep Tayyip Erdoğan olmasın da ne olursa olsun, Erdoğan da AK Parti'de gitsin de ne olursa olsun' kafasındalar. Peki kardeşim vatandaş sizi seviyor mu? Hayır. Oyunuz artırıyor mu? Hayır. Bu ülkeye yapacağınız bir iş, bir program var mı? Hayır."

"Hedefimiz yaptığımız işin daha iyisini gerçekleştirmek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Partisinin her yerde olduğu gibi Şanlıurfa'da da güzel hizmetler ürettiğini belirten Usta, "Hedefimiz her zaman yaptığımız işin daha iyisini gerçekleştirmek. 2023 hedeflerimize giderken bütün belediyelerimizin hizmetlerini aksatmaksızın, mazeret üretmeksizin çözüm üretmesini hedefliyoruz. Sorunları büyütmeden çözerek, vatandaşlarımıza hizmet üretmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Usta, tesislerin hizmete girmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

Daha sonra Göbeklitepe Kültür Evi ve Parkı'nın açılışı yapıldı.

Törene, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Ahmet Akay, Gülender Açanal, Kasım Gülpınar, İbrahim Halil Yıldız, Halil Özşavlı, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de katıldı.