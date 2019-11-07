Son Dakika Haberleri: "Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı" başladı
Son Dakika Güncel 'Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı' başladı

"Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı" başladı

7 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenen ve Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneğince organize edilen "Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı" açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenen ve Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Derneğince organize edilen "Göbeklitepe Kültürel Miras ve Turizm Fuarı" açıldı.

Şanlıurfa Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen festivalin açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından düzenlenen ilk fuarın kapılarını açtığını söyledi. Fuarın ve bu tür etkinliklerin Şanlıurfa'nın turizmi ile tanıtımına katkıda bulunacağını ifade eden Bayuk, fuarın düzenlenmesinde katkısı bulunan tüm kurumlara teşekkür etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, fuarın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek belediye olarak fuara tam destek verdiklerini aktardı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ise Göbeklitepe'nin önemine değinerek herkesi 4 gün sürecek fuarı gezmeye davet etti.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı da vakıf olarak kendilerine ait ürünlerle fuara katıldıklarını belirterek özellikle turizmcileri fuara beklediklerini ifade etti.

Dört gün sürecek ve farklı illerden 35 kurum tarafından açılan stantların bulunduğu festival kapsamında söyleşiler, sunumlar, yemek yarışmaları gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Göbeklitepe, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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