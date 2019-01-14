Göbeklitepe Modayla Tanıtılacak

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de bulunan dikili taşların üzerindeki hayvan figürlerinden yola çıkılarak tasarlanacak kıyafetler, düzenlenecek defilede sergilenecek.

RAUF MALTAŞ - UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe'de bulunan dikili taşların üzerindeki hayvan figürlerinden yola çıkılarak tasarlanacak kıyafetler, düzenlenecek defilede sergilenecek.



Şehri Medeniyet Kültür Projesi yürütücüsü, Medyadoktoru firmasının yapımcısı Savaş Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle kentte 17 Nisan 2019'da büyük bir organizasyon gerçekleştireceklerini söyledi.



Uğurlu, tarihi ören yerinin dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunmak istediklerini dile getirerek, Göbeklitepe'deki taşlarda bulunan hayvan figürlerinden esinlenerek dev bir defile hazırladıklarını bildirdi.



Tasarımcı Aydın Yılmaz'ın 30 ayrı hayvan figürünü kullanarak tasarladığı giysilerin yer alacağı defilede 30 mankenin görev yapacağını ifade eden Uğurlu, Göbeklitepe'yi modayla buluşturacak olmanın heyecanını yaşadıklarına ifade etti.



Uğurlu, "Ören yerinde bulunan hayvan figürlerinin tamamını özel bir gayretle modayla buluşturacağız. Baş modelimiz manken Özge Ulusoy olacak. Aslan, yılan, kertenkele ve birçok ilginç figür var. Modellerin üzerinde özveriyle çalışıp tek tek kullanacağız. Dönemin kıyafetlerini giyilebilir duruma getireceğiz. Günümüze uyarlayınca bunu birçok insanın da giymeye başlayacağını düşünüyoruz. Biz bunu tanıtmak ve modayla bütünleştirmek istedik. Modayla bütünleşince de bu kıyafetler yurt dışından gelenlerin de ilgisini çekecek ve iyice giyilebilir bir hal alacaktır." diye konuştu.



"Projeler yerelde kalmamalıdır"



Hazırlıkların yaklaşık 9 aydır hummalı bir şekilde devam ettiğini anlatan Uğurlu, bu kapsamda birçok arkeoloji ve tarih uzmanının görüşlerine de başvurduklarını söyledi.



Uğurlu, gayelerinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı turizmde "Göbeklitepe Yılı" olarak ilan etmesinin ardından yıla yakışır bir organizasyonu kamu ve özel kuruluşların desteğiyle gerçekleştirmek olduğunu belirtti.



Göbeklitepe'nin insanlıkla paylaşacağı çok daha fazla değerinin olduğunun her geçen gün daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Uğurlu, şunları kaydetti:



"Amacımız üzerimizdeki küllere üflemek, ülke olarak sahip olduğumuz potansiyelimizi ortaya çıkarmak, insanlığın faydasına sunmaktır ve ülkemizin bu değerlerinin dünyaya anlatılmasına katkı sağlamaktır. Hedefimiz geleceği ve büyük potansiyeli olan tarih, kültür, barış ve huzur şehri Şanlıurfa topraklarında bulunan Göbeklitepe'yi el birliği ile bugünkünden daha iyi noktalara daha ileriye taşımak için çalışmalar yapmaktır. Başta Göbeklitepe olmak üzere birçok önemli kültür ve medeniyete sahibiz. Bu tür yerleri tüm dünyaya tanıtmak istiyorsak küçük projeler yerine daha kapsamlı işler yaparak ülkemize yabancı turisti ve basını daha fazla çekebiliriz. Projeler yerelde kalmamalıdır."



Uğurlu, organizasyona ulusal basının yanı sıra birçok uluslararası medya kuruluşunun temsilcilerinin de katılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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