Son Dakika Haberleri: Göbeklitepe'nin aydınlatılması için 2 milyon TL destek sağlanacak
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Göbeklitepe'nin aydınlatılması için 2 milyon TL destek sağlanacak

1 saat önce

Göbeklitepe Ören Yeri'nin aydınlatma ve çevre düzenleme projesine yaklaşık 2 milyon TL maddi destek sağlayacak olan protokol, Şanlıurfa Valiliği ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) arasında imzalandı.

Göbeklitepe'nin aydınlatılması için 2 milyon TL destek sağlanacak, System.String[]

Göbeklitepe Ören Yeri'nin aydınlatma ve çevre düzenleme projesine yaklaşık 2 milyon TL maddi destek sağlayacak olan protokol, Şanlıurfa Valiliği ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) arasında imzalandı.


ŞURKAV merkezinde gerçekleştirilen protokol imza töreni öncesi açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u Göbeklitepe Yılı ilan etmesiyle önemi daha da artan Göbeklitepe Ören Yeri sayesinde Şanlıurfa'nın turizminde büyük bir gelişme yaşandığını hem günübirlik ziyaretçiler hem de geceleme sayılarında rekor kırıldığını belirtti. Vali Erin, Geçen yıl bir milyonun üzerinde geceleme ve 5,5 milyonun üzerinde de günübirlik ziyaretçi sayısına ulaşan Şanlıurfa'nın, bu yıl ise geçen yılın rakamlarının yüzde 20 üzerine çıkıldığını söyledi.


Şanlıurfa, Türkiye ve insanlık adına bu kadar büyük öneme sahip olan Göbeklitepe'de ziyaretçi yönetim planı üzerine çalıştıklarını dile getiren Vali Erin, Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş. aracılığıyla Turizm Bakanlığı'ndan sağlanacak destekle bu planlamayı gerçekleştireceklerini, GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından sağlanan desteğin de bu anlamda önemli olduğunu söyledi.


Vali Erin, Göbeklitepe'nin her yıl artacak olan yerli ve yabancı ziyaretçilerine yeterli ve kaliteli turizm hizmeti vermeye yönelik çalışmalarda emeği geçenlere, GAP BKİ'nin ve Kalkınma Ajanslarının bağlı olduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a ve GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil'e teşekkür etti. Vali Erin, Şanlıurfa'da turizme yönelik projelerden Eyyüp Peygamber Makamı düzenlemesi ve Eyüp Nebi Ziyaretgahı Projelerine de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın çok büyük destekleri olduğunu ifade ederek, bunun için de ayrıca teşekkür etti.


Göbeklitepe'nin, bölgemiz, ülkemiz ve insanlık tarihi açısından büyük öneme sahip olduğunu belirten GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil de, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 2019 Göbeklitepe Yılı münasebetiyle GAP BKİ olarak katkı sunmak istediklerini, eksik kalan yatırımların tamamlanması için küçük de olsa bir finansman desteği sağladıklarını söyledi. Uygulanacak proje ile Göbeklitepe'nin daha güzel ziyaret edilebilir bir yer haline geleceğini dile getiren Karahocagil, projenin hayırlı olmasını diledi.


GAP BKİ'nin, GAP Bölgesi Turizm Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında desteklediği Göbeklitepe Ören Yeri aydınlatma ve çevre düzenleme projesi, Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından uygulanacak. Proje ile Göbeklitepe Ören Yeri gezi alanlarının ve kazı alanının güneş panelleriyle off-grid olarak aydınlatılması ile birlikte tur otobüsleri ve araçlar için otopark, etkinlik alanı ve tuvalet-lavabo yapılması planlanıyor. - ŞANLIURFA

Göbeklitepe, Şanlıurfa, Ören, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:25 Kaynak: İHA
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