Göbeklitepe'nin kardeşi Sefertepe'de kazı evi inşa ediliyor

Göbeklitepe ile benzerliğiyle bilinen ve neolitik döneme ait yerleşim yerleri arasında yer alan Sefertepe'de arkeolojik kazıların süratli bir şekilde yürütülmesi amacıyla Viranşehir Kaymakamlığı koordinasyonunda kazı evi inşa ediliyor. Toplam bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek olan kazı evi çalışmaları İlçe Kaymakamı Önder Çengel'in talimatıyla bu gün başladı. Sefertepe Kazı Evi Projesi'ne sponsor olan iş insanları ile kazı evi alanını ziyaret eden İlçe Kaymakamı Önder Çengel çalışmaların yürütülmesini takip etti.

Sefertepe Kazı Evi Projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Önder Çengel, son zamanlarda ülkemizde gerçekleşen en büyük ve en geniş arkeolojik kazıların Şanlıurfa'da yapıldığını belirterek tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'den sonra ilk yerleşik yaşam ve sosyal topluluk örneklerine ev sahipliği yapan Sefertepe'de insanlık tarihini aydınlatacak verilere ulaşmayı beklediklerini kaydetti.

Sefertepe Kazı Evi Projesi'nin Sefertepe'deki arkeolojik kazıları hızlandıracağını kaydeden Çengel projeye sponsor olan firmalara ve Viranşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne projeye katkılarından ötürü teşekkür etti.

GÖBEKLİTEPE VE KARAHANTEPE İLE BENZERLİKLER TAŞIYOR

Sefertepe, Şanlıurfa ili Viranşehir ilçesinde Eskikale ve Kırbalı Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan ikinci derece arkeolojik sit alanıdır. Tepe, Şanlıurfa'nın yaklaşık 72 kilometre doğusunda, Viranşehir'in yaklaşık 25 kilometre batısında yer alıyor. Bölgede yer alan diğer önemli Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem yerleşmelerinden olan Göbeklitepe'ye yaklaşık 50 kilometre, Karahantepe'ye ise yaklaşık 20 kilometre mesafede yer alan bölgenin kuzeyinde ve doğusunda Viranşehir ovaları, batısı ve güneybatısında ise Tektek Dağları bulunuyor. Bölgede ikinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen kısım yaklaşık 32 dekarlık bir alanı, tepe kısmı ise yaklaşık 10 dekarlık bir alanı kapsıyor ve tepenin denizden yüksekliğinin ise yaklaşık 600 metre olduğu belirtildi. Sefertepe, geçen yıl tanıtımı yapılan Taş Tepeler projesi içerisinde yer alıyor. Kazı çalışmaları 2021 yılında Şanlıurfa Müzesi başkanlığında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tarihöncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Emre Güldoğan'ın bilimsel danışmanlığında başladı. İlk kazı sezonu itibariyle yerleşimde çanak çömleksiz neolitik dönemin "B" evresine tarihlenen dörtgen planlı oldukça düzgün inşa edilmiş duvar dizileri bulunan ve bütününde bir yapı kompleksi olarak tanımlanan mekanlar açığa çıkarıldı. Mekan içerlerinde, Şanlıurfa bölgesinde yer alan ve Neolitik Döneme tarihlenen Göbeklitepe, Karahantepe, Nevali Çori ve Harbetsuvan gibi yerleşim yerlerinden de bildiğimiz dikili taşlar görülüyor. Bu dikilitaşlar hem "T" biçimli hem de düz dörtgen forma sahip ve bazılarının üstlerinden kazıma ve kabartma teknikleriyle yapılmış çeşitli hayvan ve geometrik motifler yer alıyor.

(Enver Zencirci - İHA)