Göbeklitepe'nin ödüllü fotoğrafları, İzmirlilerle buluşacak - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesince geçen yıl düzenlenen, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen "Göbeklitepe" konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar İzmir'de sergilenecek.

İzmir Şanlıurfalılar Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi ve derneğin iş birliğiyle düzenlenen sergi, 22 Eylül Çarşamba günü 18.30'da Kültürpark'ta sanatseverlerle buluşacak.

Şanlıurfa'ya özgü "sıra gecesi" etkinliği ve çiğ köfte ikramı eşliğinde açılışı gerçekleştirilecek sergi, 29 Eylül Çarşamba gününe kadar görülebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, İzmirlileri tarihe yolculuk yapacakları fotoğraf sergisine beklediklerini belirterek, "Kadim şehrimizin 12 bin yıllık değeri olan Göbeklitepe'nin tanıtımına katkı sunmak amacıyla düzenleyeceğimiz sergimize İzmir halkını davet ediyoruz." dedi.