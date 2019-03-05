Son Dakika Haberleri: Göbeklitepe'nin Resmi Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan Yapacak

Göbeklitepe'nin Resmi Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan Yapacak

24 dakika önce

ŞANLIURFA'da yer alan ve dünya çapında bilinen en eski anıtsal tapınak olarak kabul edilen UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'nin resmi açılışı, 8 Mart günü kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Göbeklitepe'nin Resmi Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan Yapacak, System.String[]
ŞANLIURFA'da yer alan ve dünya çapında bilinen en eski anıtsal tapınak olarak kabul edilen UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'nin resmi açılışı, 8 Mart günü kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinin kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan ve ilk kez 1963'te İstanbul ve Chicago üniversitelerinden araştırmacıların yüzey çalışmaları sırasında fark edilen ören yerindeki kazılarla ortaya çıkarılan UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe resim açılış töreni için hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Mart'ta Şanlıurfa'ya planladığı ziyarette Göbeklitepe'yi de ziyaret edeceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından turizmde 2019 yılının 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesi nedeniyle ören yerinin resmi açılışının da gerçekleşeceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi

"Bilindiği üzere Göbeklitepe Ören Yeri'nin resmi açılışı Sayın Cumhurbaşkanımızın 100 günlük eylem planı arasında yer almış olup, alanda ziyaretçilerle ilgili düzenlemeler tamamlanmıştır. Bu kapsamda Göbeklitepe Ören Yeri'nin resmi açılışı 8 Mart 2019 tarihinde davetliler ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olup, bu kapsamda Göbeklitepe Ören Yeri'ne 8 Mart 2019 tarihinde ziyaretçi kabul edilemeyeceğinin bilinmesi hususunu ilgililere saygılarımızla arz ederiz."

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:24 Kaynak: DHA

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