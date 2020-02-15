Göbeklitepe Örenyeri ödüle layık görüldü - Son Dakika

TUREKS Uluslararası Fuarcılık tarafından düzenlenen "Attraction Star Awards 2020 - Eğlence ve Rekreasyon Ödülleri" töreninde "Göbeklitepe Örenyeri"nin ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Şanlıurfa Müze Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen törende 80 müze ve ören yeri arasından en başarılı müze kategorisinde "Göbeklitepe Örenyeri" ödüle layık görüldü.



Ödülü Kültür ve Turizm Bakanlığı adına alan Göbeklitepe Kazı Başkanı Celal Uludağ, kendilerini ödüle layık gören Tureks Uluslararası Fuarcılık yetkililerine teşekkür etti.

Ekip çalışması yürütüklerini belirten Uludağ, başarıda katkısı bulunanlara teşekkür etti.