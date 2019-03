Göbeklitepe Pulu" Dünyanın En İyisi Olmaya Aday

RAUF MALTAŞ - PTT AŞ Değerli Kağıtlar Daire Başkanı Mehmet Orhon, Uluslararası Posta Teşkilatı tarafından dünya genelinde tarih temalı pul yarışmasına girme hedefiyle " Göbeklitepe pulu" çıkardıklarını bildirdi. Şanlıurfa 'ya PTT AŞ tarafından "Göbeklitepe" konulu pul sergisinin açılışı için gelen Orhon, AA muhabirine, uluslararası anlamda pulların her zaman, ait olduğu ülkenin adeta birer kültür elçisi olduğunu söyledi.Köklü bir tarihi ve kültürel birikime sahip Türkiye 'nin, pul konusunda da dünyada iddialı bir ülke olduğunu vurgulayan Orhon, yeryüzünün her yerini dolaşan pulların, ülkelerin genel fotoğrafları hakkında da kamuoyuna bilgi verdiğini kaydetti.Orhon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın 2019'u "Göbeklitepe yılı" ilan ettiğini anımsatarak, Türkiye'nin lokomotif kuruluşlarının başında gelen PTT AŞ'nin de bu manada, ülkenin ve kentin tanıtımına katkı sunmak için kollarını sıvadığını vurguladı.PTT AŞ Değerli Kağıtlar Daire Başkanı Mehmet Orhon, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi ören yerinin PTT AŞ tarafından çıkarılan "Göbeklitepe pulu" sayesinde 192 ülkede tanıtılmaya başlandığını söyledi."Geçen yıl iki ödül aldık"Dünyanın ilk pul müzesinin Ankara 'da olduğunu anımsatan Orhon, müzede PTT envanterinde 1860 yılından itibaren çıkarılan her pulun yer aldığını ve bunun da çok büyük bir değeri ifade ettiğini kaydetti.Orhon, Türkiye'nin uluslararası düzeyde, pullarıyla da iddialı olduğunu belirterek "Biz 2018 yılında iki kez Avrupa şampiyonu olduk. Birisi köprüler kategorisinde Edirne Uzunköprü , diğeri ise kale kategorisinde olan Kars Kalesi'ydi. İki kategoride girdiğimiz yarışmada Avrupa juri ödülü ve altın madalya aldık. İki dalda da pulda Avrupa şampiyonu olduk." dedi."Göbeklitepe pul tarihindeki yerini almıştır"Türkiye'nin ilerleyen dönemde tarih konusunda uluslararası düzeyde düzenlenecek yarışmadaki adayının "Göbeklitepe pulu" olarak belirlendiğini kaydeden Orhon, bu konuda çok da iddialı olduklarını vurguladı.Orhon, Türkiye'nin son yıllarda "Pul ödülleri" ile dikkati çektiğine değinerek, şöyle devam etti: İngiltere ve Fransa gibi gelişmiş her ülkenin önemli değerleri var. Biz bunu yarışmalarla değerlendiriyoruz. Türkiye olarak 2011'den bu yana girmiş olduğumuz yarışmalarda 2 altın, 1 gümüş 1 de bronz madalya aldık. İnşallah daha da başarı kazanacağız. Ülkemizde 'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe gibi bir değer var. Göbeklitepe 192 ülkede şu anda tanınmış vaziyette. PTT AŞ, aynı zamanda Dünya Posta Teşkilatı'nın da güçlü bir üyesidir. Göbeklitepe pulu orada da kayıtlara girdi. Göbeklitepe, pul tarihindeki yerini almıştır. Uluslararası Posta Teşkilatı tarafından düzenlenecek tarih konulu yarışmaya Göbeklitepe ile gireceğiz, inşallah Göbeklitepe'yle de ödül alacağız, biz her zaman iddialıyız. Tarihimiz, geçmişimiz ve kültürümüzle iddialıyız."Orhon, Uluslararası Posta Teşkilatı tarafından düzenlenecek olan yarışmanın tarihinin ise ilerleyen aylarda dünya kamuoyuna duyurulacağını sözlerine ekledi.