Son Dakika Haberleri: Göbeklitepe Resmen Açıldı: Erdoğan "Hedef 70 Milyon Turist" Dedi

Göbeklitepe Resmen Açıldı: Erdoğan "Hedef 70 Milyon Turist" Dedi

28 dakika önce

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, 12 bin yıllık tarihe ev sahipliği yapan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri resmen açıldı.

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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, 12 bin yıllık tarihe ev sahipliği yapan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri resmen açıldı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz bu yıl 50 milyon turisti geride bırakmak, 2023'te de 70 milyon turist hedefine ulaşmak." dedi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:16 

Şanlıurfa, turist, Göbeklitepe, Dünya
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