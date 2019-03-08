Göbeklitepe Resmen Açıldı: Erdoğan "Hedef 70 Milyon Turist" Dedi
28 dakika önce
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, 12 bin yıllık tarihe ev sahipliği yapan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri resmen açıldı.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, 12 bin yıllık tarihe ev sahipliği yapan Şanlıurfa
'daki Göbeklitepe Ören
Yeri resmen açıldı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Hedefimiz bu yıl 50 milyon turisti geride bırakmak, 2023'te de 70 milyon turist hedefine ulaşmak." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:16
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