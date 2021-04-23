Göbeklitepe resmi ile Japonya'da dereceye giren Lara, hayali olan Göbeklitepe'yi gezdi - Son Dakika

Göbeklitepe resmi ile Japonya'da dereceye giren Lara, hayali olan Göbeklitepe'yi gezdi

23.04.2021 12:46
Göbeklitepe resmi ile Japonya'da dereceye giren Lara, hayali olan Göbeklitepe'yi gezdi, System.String[]

Göbeklitepe'yi resmettiği pastel boya çalışmasıyla katıldığı Japonya 21'inci Kanagawa Çocuk Resim Yarışması'nda 'Kanagawa Prize' ödülüne layık görülen Lara, 23 Nisan dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Göbeklitepe'yi resmettiği pastel boya çalışmasıyla katıldığı Japonya 21'inci Kanagawa Çocuk Resim Yarışması'nda 'Kanagawa Prize' ödülüne layık görülen Lara, 23 Nisan dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan 4. sınıf öğrencisi Lara Turan'nın hiç görmeden çizdiği Göbeklitepe resmi, "Dünya Mirası" temalı 21. Japonya Kanagawa Prize Yarışması'nda ödüle layık görüldü.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi betimlediği resimle 21. Japonya Kanagawa Prize Yarışması'nda derece elde eden 10 yaşındaki Lara Turan'ı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Kapımız sana her zaman açık Lara, sen artık fahri Şanlıurfalısın" paylaşımı ile tebrik etmişti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin özel daveti ile kente gelen Lara, Göbeklitepe'yi görme hayalini gerçekleştirdi. 21.si düzenlenen ve 56 ülkeden 8 bin 62 eserin katıldığı yarışmada arasında tarihin sıfır noktası olarak bilinen Göbeklitepe pastel boya resminin yer almasını başaran Turan, hayalini kurduğu Göbeklitepe'ye giderek 12 bin yıllık geçmişe sahip alanın ihtişamından gözlerini alamadı. Lara Turan pastel boya ile yaptığı resmin hikayesini anlatarak "Yarışmanın teması 'Dünya Mirası' olunca ben de Göbeklitepe'yi resmetmek istedim. Görmeden iki boyutlu resmi çizerek eski ve yeni Göbeklitepe'yi aynı karede buluşturdum" şeklinde konuştu.

Lara Turan, daha sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle temsili olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün koltuğuna oturdu.

Beyazgül, Lara Turan'ın göstermiş olduğu başarısından dolayı kendisini tebrik ederek hayal gücünün son derece geniş olduğunu ve Göbeklitepe'yi henüz görmeden bu resmi çizebilmenin yetenek işi olduğunun altını çizerek seninle gurur duyuyoruz" dedi. Beyazgül konuşmasının ardından koltuğunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Lara'ya bıraktı.

Lara Turan'ın hayali cumhurbaşkanı olmak

Başkanlık koltuğuna oturan Lara Turan'ın ilk talimatı "Şanlıurfa'da yeşili artırın" oldu. İzmir depreminden psikolojik olarak etkilenen Lara'nın ikinci talimatı ise, binaların güçlendirilmesi konusuydu. Göbeklitepe'ye hayran kaldığını ifade eden Turan, "Bir gün Cumhurbaşkanı da olacağım" dedi.

Lara Turan, daha sonra yanında getirdiği resminin bir nüshasını Beyazgül'e takdim etti, Beyüzgül de Turan'a tablet hediye etti. - ŞANLIURFA

Göbeklitepe resmi ile Japonya'da dereceye giren Lara, hayali olan Göbeklitepe'yi gezdi
Göbeklitepe resmi ile Japonya'da dereceye giren Lara, hayali olan Göbeklitepe'yi gezdi
Göbeklitepe resmi ile Japonya'da dereceye giren Lara, hayali olan Göbeklitepe'yi gezdi
Göbeklitepe resmi ile Japonya'da dereceye giren Lara, hayali olan Göbeklitepe'yi gezdi
Göbeklitepe resmi ile Japonya'da dereceye giren Lara, hayali olan Göbeklitepe'yi gezdi
Göbeklitepe resmi ile Japonya'da dereceye giren Lara, hayali olan Göbeklitepe'yi gezdi
Göbeklitepe resmi ile Japonya'da dereceye giren Lara, hayali olan Göbeklitepe'yi gezdi
Göbeklitepe resmi ile Japonya'da dereceye giren Lara, hayali olan Göbeklitepe'yi gezdi

Göbeklitepe, Şanlıurfa, 23 Nisan, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göbeklitepe resmi ile Japonya'da dereceye giren Lara, hayali olan Göbeklitepe'yi gezdi - Son Dakika


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