Göbeklitepe, Şanlıurfa turizmine yön veriyor

RAUF MALTAŞ - Önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 2019'un " Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle turizmde altın yılını yaşayan Şanlıurfa 'da, Göbeklitepe'nin gelecek yıllar için de şehrin turizminde mihenk taşı olması bekleniyor.Tarihte "dünya kültür ve medeniyetinin merkezi" kabul edilen ve arkeoloji literatüründe " Bereketli Hilal" olarak adlandırılan bölgede bulunan Şanlıurfa'ya ilgi her geçen yıl artarak devam ediyor.Köklü tarihi, doğal güzellikleri, gastronomideki ünü ve kültür turizmindeki potansiyeli ile ziyaretçilerin gözde merkezlerinden olan kent, 2019'un "Göbeklitepe yılı" ilan edilmesiyle altın yılını yaşıyor.Kentte, "Göbeklitepe yılı" bereketinin, gelecek senelerde de etkisini sürdürmesi ve daha hareketli turizm sezonlarının geçirilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda uygun kampanyalar hazırlayan tur şirketlerinin en gözde rotaları arasında "Tarihin sıfır noktası" olarak kabul edilen Göbeklitepe ile Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen Balıklıgöl Yerleşkesi ön plana çıkıyor."Şanlıurfa artık cazibe merkezidir"Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül , AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin her dönem ziyaret edilebilecek bir potansiyel taşıdığını söyledi.Dünyanın dört bir yanından turistleri kentte görmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Beyazgül, "Göbeklitepe yılı"nı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.Göbeklitepe'nin kentin önemli bir yüzü haline geldiğini vurgulayan Beyazgül, şunları dile getirdi:"2019 yılı 'Göbeklitepe yılı' ancak 2020 yılının 2019'dan daha iyi geçeceğine inanıyorum. Gelen turiste bu yıl biz şehrimizi iyi tanıtır, kentimizin renklerini güzel sunarsak, giden her bir turist 5 turistin daha kente gelmesi için iyi bir rehber ve reklamcı olacaktır. Böylece 2021 ve 2022 daha da güzel geçecektir. Esasen 2019 yılının Göbeklitepe yılı olarak ilan edilmesini şöyle değerlendiriyorum. Şanlıurfa turizmde artık bir cazibe merkezidir, önüne geçilemeyecek. Her yönüyle esnafımızı, tüccarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı ve kamu kurumlarımızı destekleyerek turizm gücümüzü daha da artıracağız.""Adeta Milli Piyango ikramiyesi"Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Komitesi Başkanı Kamil Türkmen de şehrin daha çok hafta sonları ziyaretçi ağırladığını söyledi.Şanlıurfa ekonomisine yerli ve yabancı turistin katkısını artıracak çalışmaların desteklenmesi gerektiğini ifade eden Türkmen, turist yoğunluğunun giderek arttığını belirtti.Gelecek süreçten umutlu olduklarını vurgulayan Türkmen, "Yoğunluk geleceğe yansıyacak, bu hareketlilik önümüzdeki 5 yılı planlayacak. Bu süreç böyle 5 yıl Göbeklitepe sinerjisiyle devam edecektir. Ardından ise Harran ve Balıklıgöl de gelebilir. UNESCO nezdinde Şanlıurfa birisi kalıcı listede olmak üzere 3 büyük UNESCO eserine sahiptir. Göbeklitepe miras listesinde, Harran ve Balıklıgöl ise halen geçici listede bulunuyor. Bu Şanlıurfa turizmini şaha kaldıracak kapasitenin resmidir. 2019 Göbeklitepe yılı ilan edilmesi Şanlıurfa için adeta Milli Piyango ikramiyesidir." dedi.