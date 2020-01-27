Göbeklitepe, Şanlıurfa'ya ilgiyi artırmaya devam ediyor - Son Dakika
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Göbeklitepe, Şanlıurfa'ya ilgiyi artırmaya devam ediyor

6 saat önce

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, Balıklıgöl, Şanlıurfa Kalesi, Fırfırlı Cami, Şanlıurfa Müzesi ve Eyyüp Peygamber Makamı gibi yerlerin de bulunduğu kente yönelik ilgiyi her geçen gün artırıyor.

Göbeklitepe, Şanlıurfa'ya ilgiyi artırmaya devam ediyor, System.String[]

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, Balıklıgöl, Şanlıurfa Kalesi, Fırfırlı Cami, Şanlıurfa Müzesi ve Eyyüp Peygamber Makamı gibi yerlerin de bulunduğu kente yönelik ilgiyi her geçen gün artırıyor.

Enuygun.com'un açıklamasına göre, Şanlıurfa'ya uçuşlar için 2019'da yapılan bilet aramalarında önceki yıla göre yüzde 69 artış yaşandı.

Özellikle Göbeklitepe'yi konu alan dizilerin yayınlanmaya başlanmasıyla Şanlıurfa'ya uçak bileti aramalarında sadece aralıktan bu yana yüzde 22'yi bulan yükseliş görüldü.

Bu artışı değerlendiren Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, Şanlıurfa'ya uçak bileti aramalarında, Göbeklitepe'nin 2018'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne alınmasının da etkisiyle, yüzde 69 artış yaşandığını bildirdi.

Hacıbayramoğlu, "Göbeklitepe'yi konu alan dizilerin son zamanlarda yayınlanmasıyla yaklaşık bir ayda bu ilimize uçak bileti aramalarında yüzde 22, otobüs biletinde ise yüzde 33 artış yaşandı. Göbeklitepe ile ilgili yapılan yayınlar şehrin popülaritesini yükseltmeye devam ediyor." ifadelerini kulandı.

Uygarlık tarihinin en eski tapınağı olarak dikkatleri çeken Göbeklitepe'nin bulunduğu Şanlıurfa'ya uçak bileti özel promosyonlar hariç 180 TL, otobüs bilet fiyatları ise 128 TL'den başlıyor.

Göbeklitepe, Şanlıurfa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:14 Kaynak: AA
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