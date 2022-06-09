Göbeklitepe sergisini gezen Bakan Ersoy, "Hedefimiz, 5 yıl içerisinde 5 milyon yabancı ziyaretçiye ulaşmak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Back to Realverse: Göbeklitepe" sergisini gezdi

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Back to Realverse: Göbeklitepe" sergisini gezdi. Göbeklitepe'nin ziyaretçi sayısının her yıl arttığını söyleyen Ersoy, "Hedefimiz, 5 yıl içerisinde 5 milyon yabancı ziyaretçiye ulaşmak" dedi.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Back to Realverse: Göbeklitepe" sergisi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı. Galataport O2 salonunda gerçekleşen sergide, Göbeklitepe'nin inşa sürecinin anlatıldığı mini Göbeklitepe Maketi, Göbeklitepe'nin doğuşunu sağlayan iklim, yiyecek ve jeolojik koşullar anlatıldığı bilgilendirme panoları, Göbeklitepe tanıtım videoları, Şanlıurfa'dan 30 ton taş getirilerek, yerel taş ustalarının çalışması ile 23 metre çapındaki D yapısı birebir ölçüleri ile kurulan replikaları yer aldı. Sergiyi dolaşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, eserleri tek tek inceleyerek bilgi aldı. Ziyaretin sonunda konuşan Ersoy, Göbeklitepe'nin hem Türkiye hem de dünya tarihi için son derece önemli bir yer olduğunu söyledi. Ersoy, Göbeklitepe'nin ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını, hedeflerinin 5 yıl içerisinde 5 milyon yabancı turist olduğunu ifade etti.

"Eserler bölgenin orijinal taşlarıyla yapıldı"

Göbeklitepe'nin tarihi önemiyle birlikte, turizme de etkisinin olduğunu söyleyen Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sergide kullanılan eserlerin özelliklerinden bahsetti. Ersoy, "Göbeklitepe, Türkiye'deki en önemli arkeolojik keşiflerden biri. Uluslararası arkeolojik enstitülerin, akademilerin ve akademisyenlerin de katıldığı, Neolotik Çağ ile ilgili bir çalışma grubu oluşturuldu. Onların hepsi yavaş yavaş görev almaya başlıyor. Burada bu sefer farklı bir çalışma yaptık. Normalde hep imitasyonlarla yapılıyordu ama bu sefer bölgenin orijinal taşıyla yapıldı. Hocalarımız çalıştı, oradaki kesitlerin birebir orijinal kopyalarını getirdiler. Bu açıdan da anlamlı. Hem de boyutların hissedilmesi açısından önemlidir" dedi.

"İnşallah süresini biraz daha uzatacağız"

Sergiye ilginin yoğun olduğunu belirten Bakan Ersoy, " İstanbul'un en çok turist alan yerlerinden biri de Galataport. Turistler için bir cazibe noktası haline geldi. Galataport'un içinde böyle bir sergi alanı gerçekleştirmek, bunu çağdaş sanatla da birleştirerek yapmak buraya kadar gelen turistlerin bir kısmına, her yıl birkaç milyon turist ziyaret edecek, burayı gösterebilmek çok önemli ve anlamlı. Sergi 12 Haziran'a kadar kalacak ama uzatmayı düşünüyoruz. Çünkü şu an beklediğimizden daha fazla ziyaretçi alıyor. Galataport ile de konuşacak, İnşallah süresini biraz daha uzatacağız" diye konuştu.

"Hedefimiz, 5 yıl içerisinde 5 milyon yabancı ziyaretçiye ulaşmak"

Hem Türkiye hem de dünya tarihi için son derece önemli bir yere sahip olan Göbeklite'nin yurt içi ve yurt dışından pek çok turist tarafından ziyaret edildiğini dile getiren Ersoy, "Bu sene Şanlıurfa iç turizmden çok fazla ziyaretçi alıyor. Dış turizmden de çok fazla seyahat almaya başladı. Hedefimiz zaten bir aşamadan sonra yabancı turist sayısını artırmak. Özellikle uluslararası akademi ve akademisyenlerin de kazı çalışmaları ve araştırmalara katılmasıyla beraber uluslararası bilinirliğin çok daha fazla artacağını düşünüyoruz. Her geçen yıl çok daha fazla turist alacağını düşünüyoruz. Oradaki çatı uygulamaları da tamamlandıktan sonra hem total ziyaretçi sayısı hem de birbirlerine yarattıkları sinerji artacak. İnşallah bizim hedefimiz, 5 yıl içerisinde 5 milyon yabancı ziyaretçiye ulaşmaktır" ifadelerini kullandı.