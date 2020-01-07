Göbeklitepe temalı robot yarışmasına başvurular başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göbeklitepe temalı robot yarışmasına başvurular başladı - Son Dakika

Göbeklitepe temalı robot yarışmasına başvurular başladı

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 14'üncüsü düzenlenecek "Uluslararası Robot Yarışması"na başvurular başladı.

Göbeklitepe temalı robot yarışmasına başvurular başladı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 14'üncüsü düzenlenecek "Uluslararası Robot Yarışması"na başvurular başladı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, yarışma bu yıl "Göbeklitepe" temasıyla, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılının kutlanacağı 11 Nisan'ın hemen öncesinde, 8-10 Nisan tarihinde yapılacak.

Şanlıurfa GAP Spor Salonu'nda organize edilecek yarışmaya, ilk kez ortaokul ve dengi okulların öğrencileri de başvurabilecek.

Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması ve 12 bin yıllık geçmişiyle "Tarihin sıfır noktası" olarak adlandırılması nedeniyle yarışmanın teması "Göbeklitepe", sloganı ise "Ahican Tarihin Sıfır Noktasında" olarak belirlendi.

Daha önceki yıllarda yapılan yarışmalara, lise ve üniversite öğrencileri katılırken, bu yılki yarışmaya, mesleki ve teknik eğitimi tanıtma kapsamında, ortaokul ve dengi okullar da dahil edildi. Bu amaçla "Çizgi İzleyen Temel Seviye" ve "Tozkoparan Robot" adıyla ortaokul ve dengi okullar için yeni bir kategori eklendi.

Bakanlığın ilan edeceği kategorilerde sıralamaya giren ekipler, ayrıca 22-27 Eylül'de yapılacak TEKNOFEST yarışmalarına katılım hakkı elde edecek.

Yarışmaya başvurular, 20 Mart'a kadar "http://robot.meb.gov.tr/internet" adresinden yapılabilecek ve ayrıntılı bilgilere, doküman ve kategori kılavuzlarına ulaşılabilecek.

Bugüne kadar 18 bin 141 robot geliştirildi

2007'de başladığı günden bu yana MEB Robot Yarışmaları'na uluslararası düzeyde 25 bin 504 öğrenci ve danışman öğretmen katıldı. Öğrenciler, 132 robotla başlayan ilk yarışmadan son yarışmaya kadar 18 bin 141 robot geliştirdi.

Uluslararası Robot Yarışmaları, mesleki ve teknik eğitim niteliğinin artırılması, toplumda bu konuda farkındalık oluşturulması, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimlerinde edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilen, ürün geliştirebilen, bilimsel düşünebilen, girişimci ve rekabetçi bireyler olarak yetiştirilmesi, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerinin paylaşılması amacını taşıyor.

Göbeklitepe, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:22 Kaynak: AA
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