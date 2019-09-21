Göbeklitepe: The Gathering sergisi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen Göbeklitepe: The Gathering sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

CerModern tarafından düzenlenen dijital sergide, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve günümüzden 12 bin yıl öncesine tarihlenen Göbeklitepe, 3 boyutlu olarak ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, açılışta, tarih öncesi döneme ilişkin bugüne kadar bilinen her şeyi değiştiren Göbeklitepe'nin tüm insanlığa ait bir miras alanı olduğunu söyledi.

Göbeklitepe'nin ziyaretçi sayısının bu yıl 2 milyonu aştığına işaret eden Yavuz, buradaki arkeolojik çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1964'te başlatıldığını hatırlattı.

Yavuz, "Bizi 12 bin yıl öncesine götürerek, Göbeklitepe'nin sırlarını çözmeye davet eden serginin, yeni soruları ve hatta açıklamaları gündeme getirerek Göbeklitepe'ye dair ilgiyi artıracağına yürekten inanıyorum. Biz de bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sergiye destek verdik." dedi.

CerModern Kültür ve Sanat Programları Yönetmeni Zihni Tümer de bir modern sanat merkezi olarak arkeolojik bir sergi açmalarının nedeninin, Göbeklitepe'de bulunan eserlerin üzerindeki sanat olduğunu vurguladı.

Tümer, "O günkü insanın yüksek sanat olarak ifade ettiği biçimle bugünün yüksek sanatını, o günün oyuntusuyla bugünün dijital sanatını, o günün düşünce yapısıyla bugünkü uzamı bir araya getirmek istedik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı Bakan Yardımcısı Yavuz ve Tümer tarafından gerçekleştirildi.