Göbeklitepe" Ürünlerine Yoğun İlgi

Şanlıurfa
'da 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın bilinen en eski yerleşim yeri kabul edilen ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe
'deki kazılarda ortaya çıkarılan yabani hayvan figürlü, "T" biçimli dikili taşlardan esinlenerek yapılan hediyelik seramik ve süs eşyaları, yoğun ilgi görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi, Şanlıurfa ve ören yerine ilgiyi arttırırken, bu durum kente birçok alanda gelir kaynağı oldu.
Göbeklitepe'deki kazılarda ortaya çıkarılan yabani hayvan figürlü, "T" biçimli dikili taşlar ve ören yeri, hediyelik ve süsü eşya yapan kurumlara ilham kaynağı oldu. Göbeklitepe'den esinlenerek yapılan plaket, seramik ve süs eşyaları, yoğun talep görüyor.
Karga Sanatevi İşletmecisi ve Güzel Sanatlar Öğretmeni Abdullah Özgültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle tarihi ören yerindeki kazılarda ortaya çıkarılan tarihi eserlerden esinlenilerek hediyelikler tasarlamaya başladıklarını söyledi.
Göbeklitepe ürünlerine ilgilinin çok yoğun olduğunu belirten Özgültekin, şöyle devam etti:
"Göbeklitepe Yılı ilan edilmesiyle kamu kurumları bizden Göbeklitepe ile ilgili plaket ve seramik ürünleri siparişleri vermeye başladı. Bizler de konsepti değiştirerek iş gücümüzü bu alana yönlendirdik. Kazı alanında çıkan 'T' biçimindeki taşlardan esinlenerek seramik ürünler, üretmeye başladık. Şu anda Göbeklitepe ile ilgili 8 çeşit seramik ürün yapıyoruz. Büyük ve küçük dikili taşlar, Göbeklitepe heykeli, alandaki diğer yapıları aslına uygun şekilde yapıyoruz."
"Hem gelir, hem de iş olanağı sağladı"
Özgültekin, Göbeklitepe'nin her yönden kenti olumlu etkilediğini anlatarak, "Burada sanat anlamında çeşitli kurslar da veriyoruz. Kurslara özellikle kamu kurumlarında çalışanlarla üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösteriyor. Üniversitenin güzel sanatlar fakültesinin öğrencileri burada kendilerini geliştiriyor. İşlerimizin artmasıyla personel sayısını artırdık. Bunların çoğu üniversite öğrencileri oluyor. Şu anda sanat evimizde yaklaşık 15 kişi çalışıyor. Bazı arkadaşlar tasarım yapıyor, bazı arkadaşlar tamamıyla çamurdan seramik ürünler yapıyor. Göbeklitepe bizlere hem gelir, hem de iş olanağı sağladı." diye konuştu.
"Siparişler arttı, yoğun talepler alıyoruz"
Göbeklitepe ile ilgili bazen farklı talepler aldıklarını dile getiren Özgültekin, şunları kaydetti:
"Ürünlerimizi özellikle tarihi ve turist
mekanlarda bulunan satış noktalarından sergiliyoruz. Turistler bu ürünleri görüp siparişler veriyor. Yaptığımız ürünleri, sosyal medya üzerinde tanıtıyoruz. Çok olumlu tepkiler aldık. 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesiyle siparişler de arttı. Yaptığımız ürünler, yurt içi ve dışında yoğun talep görüyor. Başta Almanya
olmak üzere Avrupa
'nın çeşitli ülkelerine ve Rusya
'ya ürünler gönderiyoruz. Geçen Rusya'ya gönderdiğimiz ürünlerden birini Kremlin Sarayı
önünde fotoğrafını çekip gönderdiler, çok hoşumuza gitti. Bunun yanında yurt içinde de yoğun talep var. En büyük avantajımız, Göbeklitepe'nin Şanlıurfa'da olması ve bu ürünleri burada yapmamız bu insanların daha çok ilgisini çekiyor."
"Eğitimin yanında para da kazanıyorum" Harran Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Civan Şakir de eğitiminin yanı sıra okul harçlığını da hediyelik eşya yaparak kazandığını belirtti.
Göbeklitepe ürünlerini seramikten yaptıklarını anlatan Şakir, şunları kaydetti:
"Burada bazı arkadaşlar tasarım yapıyor. Tasarımı yapılan ürünlerin üzerindeki figürleri yapıyoruz. Bazen saatlerce süren çalışmalar oluyor. Ürünlerin aslına uygun olması gerekiyor. En küçük bir hata göze çarpıyor ve olumsuz sonuç alıyoruz. Bir ürünün hazır hale gelmesi yaklaşık 10 günü buluyor. Yurt içi ve yurt dışında ürünlere yoğun talep var. Siparişler paket halinde geliyor. Bazen 200, bazen 300 sipariş birden geliyor. Bizler de yetiştirmek için çaba harcıyoruz."