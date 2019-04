Göbeklitepe'ye Çinlilerin İlgisi Artıyor - Şanlıurfa

Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'ye, yapılan tanıtımlar sayesinde Çinlilerin ilgisi artıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından, gerek yurt içi gerekse yurt dışında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının tarihi ören yerinin tanıtımına ciddi destek verdiğini söyledi.



Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen'in koordinasyonunda Şanlıurfa Valiliğinin desteğiyle yapılan çalışmalarla Çinlilerin Göbeklitepe'ye ilgisinin arttığını belirten Aslan, geçen sene Çin'de ilan edilen "Türk Yılı" kapsamında, tarihi ören yerinin tanıtımının yapıldığını anlattı.



Şu anda Çin'in en büyük iki televizyon kanalının tarihi ören yerinde çekimler yaptığını bildiren Aslan, şöyle devam etti:



"Hong Kong'un dünya çapında gezi programları çeken kanalı TVB ekibi, şu an ören yerinde çekim için araştırma çalışması yapıyor. Göbeklitepe'de çıkarılan eserlerin yer aldığı, 'Türkiye'nin en büyük müzesi' unvanına sahip Şanlıurfa Müze Kompleksi'nde ise an itibarıyla Çin Devlet Televizyonu (CCTV) çekim yapıyor. Sadece TVB, 8 milyon civarında seyircinin yakından takip ettiği bir kanal. Bu çekimler Şanlıurfa'nın Çin ve Hong Kong pazarına açılmasında büyük etkiye sahip olacaktır. Çinli seyahat acenteleri, gazeteciler, sosyal medya fenomenleri, yine geçen aylarda Çin'de 'Seni romantik Türkiye'ye götürmek istiyorum' parçasıyla bilinen ünlü şarkıcı Xiao Zhang ve beraberindeki ekibi burada ağırlamıştık. Bu yoğun ilgiye baktığımız zaman Çin pazarında Türkiye'nin Göbeklitepe sayesinde yaptığı tanıtım çalışmalarının meyvelerini almaya başladık."



Aslan, diğer Uzak Doğu ülkelerinden de ciddi sayıda turistin kente gelmesini beklediklerini ifade etti.



"Harika bir his"



CCTV Türkiye Temsilcisi Yu Pang da kentte çekim yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Türkiye'nin köklü tarihiyle dikkati çektiğini belirten Yu Pang, özellikle Göbeklitepe'nin Uzak Doğu ülkelerinde merak edildiğini söyledi.



Çin'in en büyük televizyonları arasında olduklarını anlatan Yu Pang, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Prime time da 500 milyonu aşkın izleyici kitlemiz var. Burada tarihi bir belgesel film çekiyoruz. Şanlıurfa'ya çok eski medeniyetlerin izlerini görüntülemek için geldik. Kendi kanalımız aracılığıyla Çin'de büyük tanıtım yapacağız. Göbeklitepe'den çıkarılan eserlerin de bulunduğu müzede çekim yapıyoruz. Bu müzedeki eserler çok eski. Hazreti İsa'dan önce, burada 10 bin yıl öncesine kadar varan büyüleyici ve harika çok sayıda tarihi eser var. Çin de çok eski bir medeniyete sahip ama buraya gelip bu kadar eski bir uygarlığı görüntülemek harika bir his."



"Çinliler büyük ilgi duyuyor"



TVB program yapımcısı Ernest Wong ise özellikle Çinlilerin tarihe büyük merak duyduğuna işaret etti.



Wong, ören yeriyle, dünyanın farklı ülkelerinde çektikleri kültür sanat programlarından birini ekranlara taşımaya hazırlandıklarını dile getirdi.



Vatandaşlarının Göbeklitepe'yi ilgiyle takip edeceklerine inandıklarını vurgulayan Wong, şunları kaydetti:



"Burası çok fantastik, insanlık tarihini gerçekten değiştirebilecek bir alan, çok etkilendik. Çinliler buraya büyük ilgi duyuyor. Ülkemiz insanları da burayı 'tarihin sıfır noktası' olarak kabul ediyor. Tanıtımlarımızla vatandaşlarımızın buraya ilgisinin çok daha fazla artacağını düşünüyoruz. Buranın diğer yerlerden farkı çok merak uyandırıcı. İlk bakışta anlaşılmıyor ama tarihi dinleyince çok daha büyüleyici bir atmosfere şahitlik ediyoruz."

