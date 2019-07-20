Göbeklitepe'ye yağmur suyu koruması - ŞANLIURFA

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin yağışlardan olumsuz etkilenmemesi için, tarihi ören yerinin etrafına bölgedeki doğal taşlardan koruma seti yapıldı.Her yıl birçok yerli ve yabancı turistin ilgiyle ziyaret ettiği tarihi ören yeri, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından daha çok dikkat çekmeye başladı.Geçen yıl üst çatı çalışması tamamlanan ören yeri, bulunduğu bölgenin çevresel etkilere açık olması nedeniyle özellikle yağmur, rüzgar, toz, toprak aşınımı gibi doğal olaylardan etkileniyor.Bu kapsamda "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen tapınak alanında biriken toz ve toprak, görevliler tarafından fırça ve küçük kürekler kullanılarak önce toplandı daha sonra ip yardımıyla alana sarkıtılan plastik kovalarla dışarıya çıkarıldı.Ören yerinin, yağmur sularından etkilenmemesi amacıyla da tarihi alanın etrafına görevlilerce arasına muşamba yerleştirilen taşlardan bir set oluşturuldu.Ayrıca ziyaretçilerin ören yerine daha rahat ulaşmasını sağlayan kütüklerden yapılan ahşap yol da bakımdan geçirildi."Ziyarete engel değil"Göbeklitepe Kazı Başkanı ve Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürütülen çalışmaların ören yerinin doğasına uygun olarak hassas bir şekilde yapıldığını söyledi.Yürütülen çalışmaların kazı ekibinin eliyle gerçekleştiğini belirten Uludağ, "Özellikle bu yıl çatı projesinden sonra temizlik ve konservasyon çalışmalarına ağırlık verildi. Alman kazı ekibiyle birlikte konservasyon ve temizlik çalışmaları halihazırda devam ediyor. Bu çalışmalar hiçbir şekilde ziyaretçilere engel oluşturmuyor, ziyaretçiler çalışmaları görebiliyorlar hatta daha fazla ilgi duyuyorlar, merakları artıyor." dedi.Uludağ, çalışmayı yürüten 10 kişilik ekip içerisinde mimar, restoratör, çeşitli bilim dallarından görevliler ile öğrencilerin olduğunu ifade etti."Bazı bölgelere duvarlar yaptık"Göbeklitepe Kazı Koordinatörü ve Alman Arkeoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Lee Clare de Göbeklitepe'nin dünya tarihinin seyrini değiştiren bir yer olduğunu anımsattı.Clare, 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesinden dolayı ören yerinin adeta turist akınına uğradığını kaydetti.Enstitü olarak belli dönemlerde Göbeklitepe'ye gelerek çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Clare, şöyle konuştu:"Göbeklitepe'nin ziyaretçiler için temiz, güzel görünmesinden emin oluyoruz. Tabii ören yerinin arazi şeklinden dolayı bazı sorunlar yaşıyoruz. Bu baharda da çok yağmur yağdı, bazen yağmur suları alt stellerin bulunduğu alandan içeri giriyor. Bunun için çeşitli önlemler aldık ve buna yönelik çalışma yaptık. Yağmur sularının içeriye girmesini engellemek amacıyla duvar koruması yaptık. Yaptığımız duvarlarla açılan yerleri güçlendirdik. Yaptığımız çalışmaların tamamı Göbeklitepe'nin gelecek nesillere bırakmak, kalmasını sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor."