Göbeklitepe'ye Ziyaret
42 dakika önce
AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül, 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı kabul edilen Göbeklitepe'yi ziyaret etti.
AK Parti Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül
, 12 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tapınağı kabul edilen Göbeklitepe
'yi ziyaret etti.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Beyazgül ve AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız
resmi açılış için hazırlıkların sürdüğü Göbeklitepe'de incelemede bulunarak çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.
Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından 2019 yılının "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin kentte büyük bir sevinç yaşattığını kaydetti.
Beyazgül ise Göbeklitepe'nin tarihin başlangıç noktası olduğunu belirterek, herkesi 12 bin yıllık tarihi görmeye davet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 07:52 Kaynak: AA
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