Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını - Son Dakika

Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını

22.10.2020 08:14
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ŞANLIURFA'da bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi ören yeri Göbeklitepe yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

ŞANLIURFA'da bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi ören yeri Göbeklitepe yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Ekim ayında çok sayıda turist, Göbeklitepe'de, Neolitik döneme ait yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme fırsatını buldu.

Dünyanın en eski anıtsal tapınağı olarak kabul edilen UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'ye yerli ve yabancı ziyaretçi akını sürüyor. Kent merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Örencik Mahallesi yakınlarındaki Göbeklitepe'de, yapılan kazı çalışmalarında şimdiye kadar Neolitik Çağ'a ait yabani hayvan figürlü 'T' biçimli dikili taşlar, 8- 30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ile çeşitli eserler bulundu. 12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe'de kazılar 50 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan edildiğini açıklamasının ardından geçen yıl binlerce yerli ve yabancının ziyaret ettiği Göbeklitepe'ye koronavirüse rağmen ekim ayında da yoğun ziyaretçi akını oldu. Günlük bin hafta sonları ise 2 bin kişinin ziyaret ettiği Göbeklitepe'ye dünyanın dört bir yanından ziyaretçi gelmeye devam ediyor.GÖRENLER HEYECANLANIYOR Koronavirüs salgını nedeniyle ertelediği Göbeklitepe'yi gecikmeli olarak ziyaret eden Ömer Kaya, tarihi mekanın çok etkileyici olduğunu söyledi. Göbeklitepe'nin kendisini çok heyecanlandırdığını anlatan Kaya, "Burada tapınakların olduğunu gördük. İnsanlık tarihinin doğduğu yer olması bizleri çok heyecanlandırdı. Adeta 12 bin yıl öncesine gittik. Buranın bizim ülkemizde olması ayrıca bizleri çok gururlandırıyor" dedi.Göbeklitepe'yi gezmek için ailesiyle birlikte Almanya'dan geldiğini belirten Fadile Özdemir ise "Göbeklitepe'ye ilk defa geldik. Burayı görünce çok etkilendik. Burası gerçekten gelinip görülmesi gereken bir yer" diye konuştu.Göbeklitepe'ye geldiği için heyecanlı olduğunu belirten turizm rehberi Ozan Güzel de Romanya'dan gelen bir grup ile tarihi mekanı dolaştıklarını belirterek, "Son dönemlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine inanılmaz ilgi var. Bu mevsimde havaların serin geçmesiyle ilgi yoğunlaştı. Bölgede en fazla talep ise Göbeklitepe'ye gösteriliyor. Biz de yabancı turistlerle burayı dolaştığımız için çok mutlu ve heyecanlıyız" dedi.'2021 TURİZMDE ALTIN YIL OLACAK'

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ise koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl ziyarete kapatılan Göbeklitepe'ye, ziyaretlerin yeniden başlamasıyla yoğun ilgi gösterildiğini söyledi. Gelecek yıl salgının kontrol altına alınmasıyla Şanlıurfa'nın turizmde altın yılını yaşayacağını ifade eden Aslan, "Göbeklitepe'nin Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmesiyle turizm yoğunluğu yaşadık. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından turizmde 2019 yılının 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesiyle birlikte bayağı yoğun bir yıl geçirdik. Koronavirüs salgının normal seviyelere ulaşmasıyla birlikte Ekim ayıyla birlikte turistler ziyaretlerini artırmaya başladı. Önümüzdeki yıl için gerekli tedbirlerimiz alarak Göbeklitepe'yi balon turlarıyla daha da canlandırmaya çalışacağız. Biz önümüzdeki yılın turizmde altın yıl olacağı düşüncesindeyiz" ifadelerini kullandı.


Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını
Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını
Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını
Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını
Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını
Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını
Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını
Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını
Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını
Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını
Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını
Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını
Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını
Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını
Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesi, Göbeklitepe, Şanlıurfa, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını - Son Dakika


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