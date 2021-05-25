Göbeklitepe'yi 4 ayda yaklaşık 100 bin kişi gezdi - Son Dakika

Göbeklitepe'yi 4 ayda yaklaşık 100 bin kişi gezdi

25.05.2021 11:36
Göbeklitepe'yi 4 ayda yaklaşık 100 bin kişi gezdi, System.String[]

Şanlıurfa'da bulunan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi yılın ilk 4 ayında yaklaşık 100 bin kişi gezdi.

Şanlıurfa'da bulunan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi yılın ilk 4 ayında yaklaşık 100 bin kişi gezdi.

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen tarihi mekan, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. İsteyen ziyaretçiler, Göbeklitepe'ye gidiş gelişte yaklaşık 3 kilometrelik mesafede doğa yürüyüşü yapıyor.

"Göbeklitepe'yi görmek için birçok insan plan yapıyor"

Türkiye Turist Rehberleri Birliği Denetim Kurulu Başkanı ve Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, AA muhabirine, Göbeklitepe'nin ziyaretçisine hem tarihi hem doğal bir atmosfer sunduğunu söyledi.

Göbeklitepe'nin her yıl çok sayıda turist çektiğini hatırlatan Çoban, ilk 4 aylık süreçte ise yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle yaklaşık 100 bin kişinin "tarihin sıfır noktasına" geldiğini bildirdi.

Çoban, Kovid-19'un ziyaretçi rakamlarını etkilediğini ifade ederek, "Salgın sonrası ziyaretçi sayısının çok hızlı bir şekilde milyonları bulan rakamlara ulaşacağını öngörüyoruz. Pandemi riski nedeniyle bu yıl ziyaretçi sayımız çok az oldu." dedi.

Şanlıurfa'nın salgın sürecinde aylardır en az riskli kentlerin başında geldiğini vurgulayan Çoban, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesiyle tarihi mekana ilgi artmıştı. 2019'da gelemeyen çok sayıda kişi 2020'de de pandemi nedeniyle seyahat imkanı bulamadı. Yeni yeni kademeli normalleşmeyle birlikte en az riske sahip olan bölgemizde özellikle Göbeklitepe'ye ilgi var. Turistler Göbeklitepe'ye geliyor. Göbeklitepe'yi görmek için birçok insan plan yapıyor." diye konuştu.

"Listede bir numara"

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Kamil Türkmen de salgın nedeniyle dünya genelinde olduğu gibi bölgedeki turist hareketliliğinde de azalmaların görüldüğünü söyledi.

Göbeklitepe'nin özellikle salgın sürecinde hem doğası hem tarihiyle ziyaretçisine nefes aldırabilen ender mekanların başında geldiğini vurgulayan Türkmen, şunları kaydetti:

"Göbeklitepe sayesinde artık bir dünya mirasına ev sahipliği yapıyoruz. Bu miras da UNESCO tarafından 3 yıl önce tescil edildi. Bölgeye olan tüm gezi plan ve rotalarında Göbeklitepe bir numaralı destinasyon olarak sürekli ön planda yer alıyor. Sevindirici olan artık hem inanç hem kültür hem de gastronomi turlarının tamamında Göbeklitepe, listede bir numarada yer alıyor. Göbeklitepe, artık Balıklıgöl ve Halfeti ile bölgede görülmesi gereken destinasyon haline geldi."

Göbeklitepe'yi ziyaret edenlerden Kübra Yıldız ise salgın sürecinde evde çok sıkıldığını, tarihi mekanı şehir kalabalığından uzakta oluşu dolayısıyla ailesiyle gezmeye geldiğini söyledi.

UNESCO Dünya Miras Listesi, Göbeklitepe, Şanlıurfa, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Göbeklitepe'yi 4 ayda yaklaşık 100 bin kişi gezdi - Son Dakika


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