Üye Girişi
Göbeklitepe'yi insanlık tarihine kazandıran Prof. Dr. Klaus Schmidt anılıyor - Son Dakika

Göbeklitepe'yi insanlık tarihine kazandıran Prof. Dr. Klaus Schmidt anılıyor

20.07.2021 17:50
Göbeklitepe'yi insanlık tarihine kazandıran Prof. Dr. Klaus Schmidt anılıyor, System.String[]

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, ilk kez 1963 yılında İstanbul ve Chicago üniversitelerinin ortaklaşa yaptığı yüzey araştırmasıyla gündeme geldi.

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, ilk kez 1963 yılında İstanbul ve Chicago üniversitelerinin ortaklaşa yaptığı yüzey araştırmasıyla gündeme geldi. Tarlasını süren bir çiftçinin 1986 yılında bulduğu heykelin ardından Göbeklitepe'de somut bulgulara ulaşıldı.

Bulduğu taşın tarihi bir değere sahip olduğunu düşünen çiftçi, duyarlılık göstererek bu heykeli Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yetkililerine teslim etti. İlk başlarda ne olduğu pek anlaşılamayan heykel, müzede koruma altına alındı. 1994'te bölgeyi ziyaret eden Prof. Dr. Schmidt ise Göbeklitepe'deki üst kısımları görünen taşların neolitik döneme ait olduğunu fark etti.

Konuyla ilgili çalışmaların başlatılması üzerine 1995-2006 yıllarında Şanlıurfa Müze Müdürlüğünün başkanlığında, Alman Arkeoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Harald Hauptmann, daha sonra Schmidt ve ekibinin katılımıyla kesintisiz kazı çalışmaları gerçekleştirildi.

Klaus Schmidt kazı başkanlığı görevini üstlendi

Ören yerinde sürdürülen kazı çalışmalarının başkanlık görevi 2007 yılında Prof. Dr. Schmidt'e verildi. Bu dönemde Göbeklitepe'de gerçekleşen kazılarda insanlık tarihi için önemli ipuçları ortaya konuldu. Kazılardaki buluntulara göre, insanoğlunun avcı-toplayıcı bir yaşam tarzından yerleşik hayata geçtiği, bu dönemde insanların mütevazı ve basit bir yaşam tarzıyla yetinmemiş oldukları, aksine görkemli bir evre yaşadıkları şeklinde yorumlandı.

Kazılarda, neolitik döneme ait insan heykeli, kireç taşından şekillendirilmiş yaban domuzu, tilki ve kuş kabartmalarıyla çakmak taşından yapılmış çok sayıda ok ucu bulundu. Çalışmalarda, neolitik döneme ait, boyları 3-6 metre, ağırlıkları da 40-60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar gün yüzüne çıkarıldı.

Bölgede 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi çeşitli tarihi eserler bulundu.

Elde edilen buluntularda bölgenin "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilmesi, dünyanın gözünün bölgeye çevrilmesini sağladı.

Kısa sürede dünyanın dikkatini çeken ören yeri, 2011 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesine alındı. Kazı Başkanı Schmidt, Göbeklitepe'nin kalıcı miras listesine geçmesi noktasında ilgili kurumlarla uyumlu bir şekilde çalışmalara destek verdi.

Prof. Dr. Schmidt, tatil için gittiği Almanya'da 20 Temmuz 2014 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu 61 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi 25 Temmuz 2014'te Almanya'nın Diebach kentinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Profesörün ölümü, Göbeklitepe çalışmalarını yürüttüğü Şanlıurfa'da da üzüntüyle karşılandı.

"Buraya çok büyük bir emek verdi"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Prof. Dr. Schmidt'in dünya tarihi mirasına büyük bir hizmette bulunduğunu söyledi.

Klaus Schmidt'in yıllarca aradığı yeri Şanlıurfa'da bulduğunu ve kazıları büyük bir heyecanla gerçekleştirdiğini belirten Beyazgül, "Buraya çok büyük bir emek verdi. Bu nedenle ben Klaus Schmidt için diyorum ki buranın annesi odur, çünkü buranın ortaya çıkmasına o neden olmuştur. Onun ölüm yıl dönümünde bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz." dedi.

Göbeklitepe'nin bulunduğu arsanın sahibi Mahmut Yıldız da Prof. Dr. Schmidt ile 1995 yılında araziyi keşfe geldiği sırada tanıştıklarını ve kazı çalışmalarında da kendisi gibi bölgedeki köylülere iş kapısı açtığını dile getirdi.

Schmidt'in Göbeklitepe'nin gün yüzüne çıkarılması ve tanıtılması noktasında verdiği mücadeleye yakından tanıklık ettiğini anlatan Yıldız, "Klaus Schmidt burada işçi gibi çalışırdı. Bizimle beraber yemek yer çay içerdi. İşçilerin namaz vaktine ve istirahat saatine hiç karışmazdı, dürüst bir şekilde çalışıyordu. Herkes de onu severdi ve saygı gösteriyordu. O da bizim bölgenin giyimine uyardı, kafasına puşi takardı." diye konuştu.

Göbeklitepe'yi insanlık tarihine kazandıran Prof. Dr. Klaus Schmidt anılıyor

Klaus Schmidt, Göbeklitepe, Şanlıurfa, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Göbeklitepe'yi insanlık tarihine kazandıran Prof. Dr. Klaus Schmidt anılıyor - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lazio, faşist taraftarların hedefi haline gelen Elseid Hysaj'a sahip çıktı 17:48 Lazio, faşist taraftarların hedefi haline gelen Elseid Hysaj'a sahip çıktı Rennes ve Nice Schalke, 04'ten ayrılacak Ozan Kabak için devrede 17:44 Rennes ve Nice Schalke, 04'ten ayrılacak Ozan Kabak için devrede Milyarder Jeff Bezos uzay yolculuğunu tamamladı! New Shepard, dünyaya başarılı şekilde iniş yaptı 16:37 Milyarder Jeff Bezos uzay yolculuğunu tamamladı! New Shepard, dünyaya başarılı şekilde iniş yaptı
Bayram üzücü başladı! D-100'deki feci kazada araç ortadan ikiye bölündü, 6 kişi yaralandı 16:21 Bayram üzücü başladı! D-100'deki feci kazada araç ortadan ikiye bölündü, 6 kişi yaralandı Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar 16:10 Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta fark ettiği eksiği es geçmedi! Bakan Karaismailoğlu'dan, kasım ayı için söz aldı 16:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta fark ettiği eksiği es geçmedi! Bakan Karaismailoğlu'dan, kasım ayı için söz aldı
Acun Ilıcalı'dan UEFA maçları ve Exxen açıklaması: Büyük delilik yapacağım 15:39 Acun Ilıcalı'dan UEFA maçları ve Exxen açıklaması: Büyük delilik yapacağım Tek suçu 'ped' demek! Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli kocanın saldırısına uğradı 15:10 Tek suçu 'ped' demek! Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli kocanın saldırısına uğradı

Son Dakika Haberleri
17:48 Kurbanlık kesiminde silahlı kavga çıktı, 2 kişi yaralandı
17:44 Rennes ve Nice Schalke, 04'ten ayrılacak Ozan Kabak için devrede
17:37 Sahibinden kaçan kurbanlık dana denize atladı, Balat sahiline kadar yüzdü
17:25 Çocuğunu tavana asıp dövdüğü iddiasını reddetmişti! Adli tıp raporu babayı doğruladı
17:16 Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki maçlarda forma sponsoru Türk Hava Yolları oldu
16:54 Everton'da forma giyen futbolcu hakkında istismar iddiası! Sözleşmesi askıya alındı
16:52 Uzman isim uyardı: Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın
16:36 Milyarder Jeff Bezos uzay yolculuğunu tamamladı! New Shepard, dünyaya başarılı şekilde iniş yaptı
16:09 Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar
16:05 Aston Villa, Atilla Szalai için gözünü kararttı! 175 milyon TL'lik teklif yapmaya hazırlanıyorlar
Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha: Yargılama bile yapmış Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha: Yargılama bile yapmış         
17:54
Kurbanlık kesiminde silahlı kavga çıktı, 2 kişi yaralandı Kurbanlık kesiminde silahlı kavga çıktı, 2 kişi yaralandı         
17:48
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşinin boğazını keserek öldürdü Cani koca, boşanma aşamasındaki eşinin boğazını keserek öldürdü         
17:01
Karasu'da inceleme tamamlandı: Kaşınma vakalarının sebebi deniz anası Karasu'da inceleme tamamlandı: Kaşınma vakalarının sebebi deniz anası         
16:31
Devlet Bahçeli'nin koluna girdiği Oğuzhan Asiltürk'le ilgili Saadet Partisi'nden dikkat çeken hamle! Resmi hesaptan paylaştılar Devlet Bahçeli'nin koluna girdiği Oğuzhan Asiltürk'le ilgili Saadet Partisi'nden dikkat çeken hamle! Resmi hesaptan paylaştılar         
16:19
Aston Villa, Atilla Szalai için gözünü kararttı! 175 milyon TL'lik teklif yapmaya hazırlanıyorlar Aston Villa, Atilla Szalai için gözünü kararttı! 175 milyon TL'lik teklif yapmaya hazırlanıyorlar         
16:05
Jandarma geçit vermedi! Arazide topluca ilerleyen 113 kaçak göçmen yakalandı Jandarma geçit vermedi! Arazide topluca ilerleyen 113 kaçak göçmen yakalandı         
15:52
Almanya'dan sonra Norveç skandalı! Hentbolcuları, bikini giymedikleri için para cezasına çarptırdılar Almanya'dan sonra Norveç skandalı! Hentbolcuları, bikini giymedikleri için para cezasına çarptırdılar         
15:19
Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak         
13:07
İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı         
12:47
Ülkesinin kaderi onun çocuk doğurmasına bağlıydı: Monako Prensesi sonunda Ülkesinin kaderi onun çocuk doğurmasına bağlıydı: Monako Prensesi sonunda "altın kafes"ten kaçtı         
12:34
Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu         
12:34
Orduevi önünde kalabalık grup 3 kişiye saldırdı, gençleri askerler kurtardı Orduevi önünde kalabalık grup 3 kişiye saldırdı, gençleri askerler kurtardı         
12:18
İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü         
11:27
Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi         
10:44
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim         
09:52
ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu         
22:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2021 18:02:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Göbeklitepe'yi insanlık tarihine kazandıran Prof. Dr. Klaus Schmidt anılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement