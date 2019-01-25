Göbeklitepe Yılı"Nın Yol Haritası Belirlendi

Turizmde 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, kente gelmesi beklenen yerli ve yabancı turistlere daha iyi hizmet sunmak için "Göbeklitepe Yol Haritası" raporu oluşturuldu.

Turizmde 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, kente gelmesi beklenen yerli ve yabancı turistlere daha iyi hizmet sunmak için "Göbeklitepe Yol Haritası" raporu oluşturuldu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan ettiklerini açıklamasının ardından kentte, ören yerinin tanıtımına ilişkin programlar arttı.



Bu kapsamda, belediye öncülüğünde, il genelinde alınması gereken tedbirlerle yapılması planlanan uygulamalarla ilgili yıllık çalışma takvimi hazırlamak amacıyla turizmdeki tüm paydaş kurumların bir araya geldiği toplantı düzenlendi.



Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Şanlıurfa Ticaret Borsası, Ticaret ve Sanayi Odası, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Harran Üniversitesi, Rehberler Odası ve ilçe belediye yetkililerinin katıldığı etkinlikte, Şanlıurfa'da konuklara yönelik sunulacak hizmetlerin en iyi şekilde yapılması için atılması gereken adımlar ele alındı.



Konuklara gastronomi anlamında tüm zenginliklerin sunulması, şehrin tanıtılması, kültür mekanlarının yol haritasının çıkartılması, taksi hizmetlerinin düzenlenmesi, lokanta ve benzeri restoranlarda hijyen hususu konusunda eğitimlerin verilmesi, otel ve turizm işletmelerinde yatak kapasitesinin arttırılması gibi tüm konuların değerlendirildiği toplantıda "Göbeklitepe Yol Haritası" raporu hazırlandı.



Söz konusu rapor, Şanlıurfa Valiliği, milletvekilleri, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıklarına sunulacak.





"2019'u verimli şekilde geçireceğiz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, amaçlarının 2019 yılını en verimli şekilde değerlendirmek olduğunu belirtti.



Şanlıurfa'nın, dünya kültür ve tarihi üzerinde önemli bir yere sahip olduğunun aktaran Özçınar, şunları kaydetti:



"Şehrimizin değerlerini çok iyi bilen bir kadroyuz. Tarih ve kültür anlamında böylesine eşsiz bir şehir için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Amacımız 2019'u en verimli şekilde geçirmek. Bugün de Büyükşehir Belediyemiz Kültür Daire Başkanlığı tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılını Göbeklitepe Yılı ilan etmesi ile, bu anlamda neler yapabiliriz, ne tür adımlar atabiliriz diyerek bir çalışma gerçekleştirdik. Ardından çalışmamızı paydaş kurumlarımızla paylaşarak onların da fikirlerini ele aldık. Oturumda tüm paydaş kurumlarımızın fikirlerini değerlendirdik. Bu anlamda toplantıya katılan herkese teşekkür ederim. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Buradaki toplantılarımızda ele aldığımız tüm değerlendirmeleri bir rapor haline getirip bunu yetkili mercilere sunacağız."

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