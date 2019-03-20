Göbeklitepe Yılı Şanlıurfa İçin Çok Ciddi Avantaj"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, "Kültür ve Turizm Bakanımızın Göbeklitepe
ile ilgili ciddi gayretleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla bu yıl Göbeklitepe Yılı ilan edildi. Bu Şanlıurfa
için çok ciddi avantaj." dedi.
Bakan Pakdemirli, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören
Yeri'ni ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında Kazı Başkanı Celal Uludağ
ve yetkililerden bilgi aldı.
İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Pakdemirli, Göbeklitepe'nin hem ülke hem de kent turizmi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, Göbeklitepe ile ilgili çalışma yapan herkese teşekkür etti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019'un turizmde "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin de önemine değinerek, şöyle konuştu:
"Kültür ve Turizm Bakanımızın Göbeklitepe ile ilgili ciddi gayretleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla bu yıl Göbeklitepe Yılı ilan edildi. Bu Şanlıurfa için çok ciddi avantaj. Şanlıurfa aynı zamanda bir tarım kenti ama tarım kenti olduğu kadar bir turizm kenti olduğunu hak ettiğini böylelikle göstermiş oldu. Burada çok güzel bir çalışma yapılmış. Göbeklitepe Ören Yeri de çok güzel planlanmış ve programlanmış. Bu anlamda bugün, burada gördüklerimiz dünyada birçok yerde göremeyeceğimiz ve hakikaten Türkiye
ve Urfa
'nın tanıtımı anlamında çok çok önemli yeri olan Göbeklitepe'yi ziyaret etmiş olduk. Ben son derece etkilendim ve duygulandım. Hakikaten Türkiye, kültürüyle, tarihi ve turizmiyle çok zengin bir ülke. Bu senenin önemine binaen ben de burayı görmek istedim."
Şanlıurfa için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Pakdemirli, AK Parti
Şanlıurfa Milletvekili
ve eski Tarım ve Orman Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
'nın da bu anlamda önemli hizmetleri olduğunu aktardı.
Bakan Pakdemirli'ye Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin
, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Halil Özcan
, Zemzem Gülender Açanal
, Mehmet Ali Cevheri
ve ilgililer eşlik etti.
Buradaki incelemelerin ardından Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu.