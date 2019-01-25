Göbeklitepe Yol Haritası Belirleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 2019 yılını 'Göbeklitepe
Yılı' ilan etmesinin ardından Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, il genelinde alınması gereken tedbirler ile yapılması planlanan uygulamalarla ilgili yıllık çalışma takvimi hazırlamak amacıyla turizmdeki tüm paydaş kuruluşlarla bir araya geldi.
Şanlıurfa'nın turizmde hak ettiği yere gelebilmesi için dünyanın en büyük nekropol alanı olarak bilinen kale eteği ve kızılkoyun'da yüzlerce kaya mezarını gün yüzüne çıkarmasının yanı sıra restorasyon çalışmaları, çalıştaylar ve konferanslarla son yılların en büyük atılımını gerçekleştiren büyükşehir belediyesi, şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 'Göbeklitepe Yılı' müjdesi ile 2019'u en verimli şekilde değerlendirmeyi planlıyor.
Geçtiğimiz yıllarda yurt içi ve yurt dışında Göbeklitepe tanıtımına yönelik birçok programlar düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 2019 turizm yılı için rotayı Göbeklitepe olarak belirlemesinin ardından Haliliye Belediyesi
, Eyyübiye
Belediyesi, ŞUTSO, Ticaret Borsası, Karacadağ
Kalkınma Ajansı, İl Kültür Müdürlüğü, Harran Üniversitesi
, Kent Konseyi
, Otel İşletmesi temsilcileri, Rehberler Odasına ve turizmdeki tüm paydaşlarla bir araya geldi.
Tüm fikirler tek tek değerlendirildi
Yurt içi ve yurt dışından gelecek yerli ve yabancı turistlerle turizmde patlama yaşayacak olan Şanlıurfa'da konuklara yönelik sunulacak hizmetlerin en iyi şekilde yapılması için atılması gereken adımların ele alındığı toplantıda, tüm paydaşların görüşlerine yer verildi. Konuklara gastronomi anlamında tüm zenginliklerin sunulması, şehrin tanıtılması, kültür mekanlarının yol haritasının çıkartılması, taksi hizmetlerinin düzenlenmesi, lokanta ve benzeri restoranlarda hijyen hususu konusunda eğitimlerin verilmesi, otel ve turizm işletmelerinde yatak kapasitesinin arttırılması gibi tüm hususların değerlendirildiği toplantı iki oturum şeklinde yapıldı.
İlk oturumda tüm paydaş kuruluşlar görüşlerini sunarken, ikinci oturumda ise görüşler yine ortak kararlarla değerlendirildi. Kararlar ışığında oluşturulan Göbeklitepe Yol Haritası raporu ise Şanlıurfa Valiliğine, milletvekillerine, Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve İlçe Belediye Başkanlıklarına sunulacak.
Özçınar, 2019 yılını verimli şekilde yaşamamız gerekiyor
Toplantının ardından bir değerlendirme yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, amaçlarının 2019 yılını en verimli şekilde değerlendirmek olduğunu söyledi. Şanlıurfa'nın dünya kültür ve tarihi üzerinde önemli bir yere sahip olduğunun da altını çizen Özçınar, "Şehrimizin değerlerini çok iyi bilen bir kadroyuz. Tarih ve kültür anlamında böylesine eşsiz bir şehir için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugün de Büyükşehir Belediyemiz Kültür Daire Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan'ın 2019 Yılını Göbeklitepe Yılı ilan etmesi ile bu anlamda neler yapabiliriz, ne tür adımlar atabiliriz diyerek bir çalışma gerçekleştirdik. Ardından çalışmamızı paydaş kurumlarımızla paylaşarak onların da fikirlerini ele aldık. Toplantımız iki aşamadan oluştu. İlk oturumda tüm paydaş kurumlarımızın tüm fikirlerini değerlendirdik. İkinci oturumda ise tüm fikirleri değerlendirme imkanı bulduk. Bu anlamda Haliliye Belediyesi, Eyyübiye Belediyesi, ŞUTSO, Ticaret Borsası, Karacadağ Kalkınma Ajansı, İl Kültür Müdürlüğü, Harran Üniversitesi, Kent Konseyi, Otel İşletmesi yapan temsilcilerimize, Rehberler Odasına ve turizmdeki tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim. Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Buradaki toplantılarımızda ele aldığımız tüm değerlendirmeleri bir rapor haline getireceğiz ve raporumuzu valimiz, milletvekilimiz, büyükşehir belediye başkanımıza ve ilçe belediye başkanlarımıza sunacağız. Tüm buradaki amacımız 2019 yılını en verimli bir şekilde geçirmektir. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaş kurumlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA