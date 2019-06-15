Göbel'de başpehlivan, Ertuğrul Dağdeviren oldu
3 saat önce
BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde düzenlenen Katrancı Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşileri'nde başpehlivan, Ertuğrul Dağdeviren oldu.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:00 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Susurluk
ilçesinde düzenlenen Katrancı Mehmet Pehlivan
Yağlı Güreşileri'nde başpehlivan, Ertuğrul Dağdeviren oldu.
Susurluk ilçesi Göbel
Mahallesi'nde düzenlenen Katrancı Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, pehlivanların kıyasıya mücadelesine sahne olurken, güreşseverler de heyecanlı anlara şahit oldu. Güreşlerin ilk turunda Kırkpınar
başpehlivanlarından Orhan Okulu'yu yenen Balıkesir Büyükşehir Belediyespor
güreşçisi Ertuğrul Dağdeviren, finalde Hasan Cengiz
'in rakibi oldu. Çekişmeli geçen mücadelenin 20'nci dakikasında yaptığı oyunla rakibini yenmeyi başaran Ertuğrul Dağdeviren, güreşlerin başpehlivanı oldu.
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