Son Dakika Haberleri: Göbel'de başpehlivan, Ertuğrul Dağdeviren oldu
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Göbel'de başpehlivan, Ertuğrul Dağdeviren oldu

3 saat önce

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde düzenlenen Katrancı Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşileri'nde başpehlivan, Ertuğrul Dağdeviren oldu.

Göbel'de başpehlivan, Ertuğrul Dağdeviren oldu, System.String[]
BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde düzenlenen Katrancı Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşileri'nde başpehlivan, Ertuğrul Dağdeviren oldu.
Susurluk ilçesi Göbel Mahallesi'nde düzenlenen Katrancı Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, pehlivanların kıyasıya mücadelesine sahne olurken, güreşseverler de heyecanlı anlara şahit oldu. Güreşlerin ilk turunda Kırkpınar başpehlivanlarından Orhan Okulu'yu yenen Balıkesir Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Ertuğrul Dağdeviren, finalde Hasan Cengiz'in rakibi oldu. Çekişmeli geçen mücadelenin 20'nci dakikasında yaptığı oyunla rakibini yenmeyi başaran Ertuğrul Dağdeviren, güreşlerin başpehlivanı oldu.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:00 Kaynak: DHA
Göbel, Mehmet Pehlivan, Susurluk, Spor
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