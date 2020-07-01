"Göbel termal tesisleri, tatil köyü havasında" - Son Dakika

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Göbel Termal Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.



Vali Çelik'e Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Belediye Başkanı Mustafa Güler eşlik etti.



Konaklama tesisleri, hamamlar ve mesire alanında incelemelerde bulunan Vali Çelik, Göbel Termal Tesislerini mimarisi ve işleyişiyle başarılı bulduğunu kaydetti.



Termal merkezin ulusal anlamda turizm merkezine dönüşmesi için istişareleri yoğunlaştırarak üzerine düşeni yapacağını belirten Vali Çelik, "Göbel Termal Tesisleri kendi içindeki konseptiyle hemen hemen bir tatil köyü havasında. Güzel bir yapılaşma, güzel bir tasarım ve sonuç alınmış bir alan. Ulusal anlamda bir turizm destinasyon merkezine dönüşmesi öngörüleri var. Tabii buna katkı sunmak, vizyonu büyütmek ve katma değer artışını sağlamak gerekiyor. Bunun için de ortak istişarelerimiz oldu. Bize düşen bir konu olursa takipçisi olacağız. İstişareleri yoğunlaştırmak, planlamaları bütünleştirmek gerekiyor" dedi.



Korona virüsle mücadelede kontrollü sosyal hayatın gerektirdiği tüm kuralların Göbel Termal Tesislerinde uygulanıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çelik, "Hamam ve konaklama tesislerinde pandemi sürecindeki alınması gereken tedbirlere uyuluyor olması, tesislerdeki kapasitelerin buna göre belirlenmesi, giriş çıkışlarda hijyen, maske ve mesafe kurallarına uyuluyor olması, bunu bizatihi yerinde görmek de bana ayrıca mutluluk verdi. Birçok konuda değerlendirme yapmak mümkün ama kısa vadedeki en büyük sıkıntımız koronavirüs salgını. Göbel'deki incelemelerde bu sürece uyuluyor olması da ayrıca memnuniyet verici" diye konuştu. - KÜTAHYA