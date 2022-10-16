Gobi'de bulunan Türklere ait üç yeni Paleolitik yerleşme yerinde mamut figürlerine rastlandı

DÜNYANIN en büyük çöllerinden biri olan Moğolistan'daki Gobi Çölü bölgesinde, temmuz-ağustos aylarında Ön-Türk Akademisi adına araştırmalar yapan Prof. Dr. Semih Güneri ve doktora öğrencileri, Altaylar ile Gobi arasında kültürel bağlantılara tanık olan arkeolojik belgelere ulaştı. Araştırmacılar, bölgede Üst Paleolitik Çağ yani eski taş çağı yerleşim izleri ile birlikte farklı dönemlerde Türklere ait mamut figürlerine rastladı.

Arkeolog ve yazar Prof. Dr. Semih Güneri başkanlığında, doktora öğrencileri Ahmet Bayburt ve Ayça Avcı'dan oluşan bilim takımı, 1995'ten itibaren uygulanan 'Orta Asya'da Türk Kültürünün Arkeolojik Kaynakları' (OTAK) projesi kapsamında Gobi Çölü'nde çalışmalarını sürdürdü. Rusya'daki Irkursk Devlet Üniversitesi'nde Tarih Fakültesi'nde çalışan Prof. Dr. Güneri, dağlık alanın geniş çevresine yayılan çalışmalarda yoğun kaya resimlerinin varlığıyla karşılaştıklarını, bölgede Üst Paleolitik Çağ yani eski taş çağı yerleşim izlerine rastladıklarını söyledi. Sibirya ile Göbeklitepe arasında binlerce yıl öncesinde kültürel ilişkiler geliştiğini daha önce maddi kanıtlarıyla ortaya koyduklarını ifade eden Prof. Dr. Güneri, "Çöl bölgesinde bu tür erken yerleşme yerlerinin varlığı heyecan vericidir. Moğolistan bölgesinde ilk kez Paleolitik dönemle ilgili araştırmalar yapıyoruz. 'Bu topraklarda Türkçe konuşan halkların tarihi bu kadar erkene gidiyor olabilir mi?' sorusuna yanıtlar arayacağız" dedi.