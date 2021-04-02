Göç Araştırmaları Vakfı, "İslamofobi" temalı çevrim içi etkinlik düzenledi - Son Dakika

Göç Araştırmaları Vakfı, "İslamofobi" temalı çevrim içi etkinlik düzenledi

02.04.2021 23:49
Göç Araştırmaları Vakfı,

Göç Araştırmaları Vakfı (GAV), dünya genelinde yükselen İslamofobi ve Müslüman karşıtı nefretle mücadele temalı çevrim içi konferans düzenledi.

Göç Araştırmaları Vakfı (GAV), dünya genelinde yükselen İslamofobi ve Müslüman karşıtı nefretle mücadele temalı çevrim içi konferans düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnanç ve Din Özgürlüğü Özel Raportörü Ahmed Shaheed, "Din veya İnanç Temelli Ayrımcılığı ve Hoşgörüsüzlüğü Ortadan Kaldırmak İçin İslamofobi ve Müslüman Karşıtı Nefretle Mücadele" başlıklı konferansta, Müslüman karşıtı ön yargı ve nefretin neden olduğu ayrımcılık ve düşmanlığın, dünya çapında din ve ifade özgürlüğünü tehdit eden en önemli tehlikelerden biri olduğuna dikkati çekti.

Müslüman karşıtı şiddetin uluslararası arenada çoğu zaman çok az ilgi gördüğüne değinen Shaheed, "İslamofobi ve diğer dini hoşgörüsüzlük biçimleri aynı toksik bağnazlık ve nefret bağlamına aittir." ifadesini kullandı.

Shaheed, Müslüman karşıtı ayrımcılığın aynı zamanda ırksal ayrımcılıkla da kesiştiğini vurgulayarak, konuya ilişkin yapılan araştırmaların Müslümanların çoğunlukla belirli bir dış görünüş prototipi üzerinden hedef alındığını ortaya koyduğunu belirtti.

Özellikle Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerde yaşayan Müslüman kadınların İslam karşıtlığından daha fazla etkilendiğini dile getiren Shaheed, "Bu kadınlar, hem etnik azınlık mensubu oldukları, hem Müslüman oldukları, hem de kadın oldukları için adeta üçlü bir ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaktalar." diye konuştu.

Shaheed, İslamofobinin büyük oranda Müslümanlara yönelik ön yargıdan kaynaklanan yapısal ayrımcılığın bir işlevi olduğunu belirtti.

İslam eleştirisinin İslamofobiyle eş tutulmaması gerektiğine dikkati çeken Shaheed, "Genel olarak Müslümanlara karşı özel bir ön yargı ya da nefret yoksa, İslam'ın fikirlerinin, sembollerinin veya uygulamalarının eleştirilmesi başlı başına İslamofobi değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Shaheed, özellikle 11 Eylül saldırıları ve "İslam adına yapıldığı iddia edilen korkunç terör eylemlerinin" ardından bazı devletlerin, ulusal güvenlik önlemleri adı altında orantısız şekilde Müslümanları hedef alan uygulamalarda bulunduğunu hatırlatarak, "Devletler şiddet içeren ulusal güvenlik konularını ciddiye almalı, ancak önlemleri de uluslararası insan hakları standartlarına tamamen uygun olmalı, bunları ihlal etmemeli." dedi.

Bazı politikacıların siyasi çıkar uğruna kullandığı "İslamofobik dilin", İslam karşıtı şiddeti artırdığını dile getiren Shaheed, bu dilin zaman zaman medyada ve akademide de kullanıldığına dikkati çekti.

Shaheed, Müslüman kadınların bazı ülkelerde kıyafetleri ve başörtüleri nedeniyle kamu alanları dahil olmak üzere ayrımcılığa maruz kaldığını belirterek, şu an 11 ülkede kamusal alanda başörtüsü yasağının devam ettiğini kaydetti.

İslam karşıtı hareketlerin yükselmesine rağmen, bazı uluslararası kuruluşların ve devletlerin de İslamofobi ile mücadele kapsamında adımlar attığını hatırlatan Shaheed, buna Avrupa Konseyinin nefret suçlarıyla mücadele mevzuatı kapsamında polislerin eğitilmesi ve Müslüman karşıtı nefret olaylarını izleme ve raporlaştırma çalışmalarını örnek gösterdi.

Shaheed, İslamofobi ile mücadelede Müslümanlara da önemli roller düştüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Müslümanlar İslamofobi ile mücadele için ihlalleri belgelemeli, dayanışma göstermeli, aralarındaki ağı güçlendirmeli ve inanç özgürlüğü konusunda direnci artırmalıdır. Bu noktada Müslüman çoğunluklu devletlere de bu süreci izleyerek bir çerçeve sunmak adına önemli roller düşmektedir. Her halükarda İslam karşıtlığıyla mücadele, insan hakları çerçevesine uygun olmalıdır."

İslamofobi, Müslüman, İslam, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göç Araştırmaları Vakfı, 'İslamofobi' temalı çevrim içi etkinlik düzenledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Saldırıya uğrayan Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten destek Saldırıya uğrayan Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten destek Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı Gözaltına alınan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollüyken bir araca çarparak kaçtı iddiası Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollüyken bir araca çarparak kaçtı iddiası Mersin'de nisan ayında kar sürprizi! Görenler gözlerine inanamadı Mersin'de nisan ayında kar sürprizi! Görenler gözlerine inanamadı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı
Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı         
00:24
İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı İki aracın kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 10 kişi yaralandı         
23:33
Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu         
22:44
Sosyal medyadan hastalığını duyuran Aslı Özkısırlar'dan acı haber Sosyal medyadan hastalığını duyuran Aslı Özkısırlar'dan acı haber         
21:11
"Babama gidiyorum" diye evden çıkan kadının cansız bedeni deniz kıyısındaki bir mağarada bulundu         
20:08
Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor         
19:36
Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi         
17:46
Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur         
17:36
Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak         
15:28
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı         
14:09
Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı         
14:06
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti         
08:30
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 01:27:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Göç Araştırmaları Vakfı, "İslamofobi" temalı çevrim içi etkinlik düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei