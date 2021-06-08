"Göç Bağlamında Yetişkin Eğitimi ve Uzaktan Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Uluslararası Forumu" yapıldı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programınca (UNDP) hayata geçirilen ve Avrupa Birliğince (AB) finanse edilen "Suriye Krizine Yanıt olarak Türkiye'de Dayanıklılık Projesi ve Yetişkinler İçin Dil Eğitimi Bileşeni" projesi kapsamında, "Göç Bağlamında Yetişkin Eğitimi ve Uzaktan Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Uluslararası Forumu" yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, yerli ve yabancı çok sayıda uzman ve akademisyenin katıldığı forumda, Türkiye'de ikamet eden geçici koruma altındaki 52 bin yetişkin Suriyeliye Türkçe konuşma becerileri kazandırmanın yanı sıra hayat boyu öğrenme, Kovid-19 salgınından önce ve sonra eğitimin durumu, eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ve öğrenmede yeni teknolojiler, uygulamalar gibi konular ele alındı.

Forumun açılışında konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, amaçlarının hayat boyu öğrenme anlayış ve farkındalığını oluşturmak olduğunu söyledi.

Türkiye'de 1926'da kurulan Halk Terbiye Şubesi ile hayat boyu öğrenmenin sistematik hale geldiğini, 2011'de ise kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile teşkilat yapısının daha da güçlendiğini anlatan Safran, "Her il, ilçe, mahalle ve sokağında tamamen vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hayat boyu öğrenme kurslarımızla bu anlayışı yerleştirmeye gayret ediyoruz." dedi.

Hayat boyu öğrenme kurslarında kadın, çocuk, yaşlı, işsiz, engelli ve göçmenlere öncelik tanıdıklarını anlatan Safran, "Yaklaşık 10 yıldır süren Suriye krizi nedeniyle misafirperver kültürümüzün bir göstergesi olarak kucak açtığımız milyonlarca Suriyelinin eğitime erişebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu noktada toplumsal uyumun hızlanması için Türkçe dili öğrenimini ciddi boyutta önemsiyor ve bu doğrultuda politikalar üretiyoruz." diye konuştu.

"Yabancı bir ülkede hayatı idame etmek için en önemli unsur dil"

Safran, Kovid-19 salgınının sağlık, ekonomi ve eğitim üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Hayat boyu öğrenme kurslarımızda, vatandaşlarımızın uzaktan eğitim imkanlarından yararlanması için Hayat Boyu Akademi'yi kurarak, bu alanda da çağı yakalamaya çalışan adımlar attık. Hijyen eğitimi, dijital okuryazarlık ve pazarlama, Türkçe dili ve eğitimi gibi kurs programlarımızla başladığımız hizmetleri daha da detaylandırdık. Yabancı bir ülkede hayatı idame etmek için en önemli unsurun dil olduğunun farkındayız."

Forumda, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ve AB Türkiye Delegasyonu Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT)??????? Projeleri Bölüm Başkanı Libor Chlad da konuşma yaptı.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde oynayan milli oyuncu ve UNDP Türkiye Yoksullukla Mücadele Savunucusu Yusuf Yazıcı ve UNDP Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Mirjana Spoljaric Egger de video mesajlarıyla foruma destek verdi.

Açılış konuşmalarından sonra projeyi yürüten Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Mersin ve Şanlıurfa'daki il koordinatörlerine plaket ve sertifika verildi.