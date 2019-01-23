Son Dakika Haberleri: Göç Edemeyen Leylekler Eksi 28 Derece Soğukta Kars'ta Yaşıyor

Göç Edemeyen Leylekler Eksi 28 Derece Soğukta Kars'ta Yaşıyor

52 dakika önce

Göç edemeyen leylekler eksi 28 derece soğukta Kars'ta yaşıyorKARS - Sibirya soğuklarının etkili olduğu ve hava sıcaklığının geceleri eksi 28 dereceye düştüğü Kars'ta göç edemeyen leylekler Kars Çayı'nda yiyecek arıyor.

Göç edemeyen leylekler eksi 28 derece soğukta Kars'ta yaşıyor

KARS - Sibirya soğuklarının etkili olduğu ve hava sıcaklığının geceleri eksi 28 dereceye düştüğü Kars'ta göç edemeyen leylekler Kars Çayı'nda yiyecek arıyor.
Havaların soğumasıyla birlikte sıcak bölgelere göç eden leyleklerden 2'si Kars'ta kaldı. Hava sıcaklığının eksi 28 dereceye kadar düşmesine rağmen Merkez Dikme köyünde bulunan leylekler, göç kervanına katılamadı.
Geceleri köyde yaşayan leylekler, gündüzleri ise Kars Çayı'na gelerek yiyecek arıyor. Kara ve soğuğa aldırış etmeden Kars'ta kalan leyleklere vatandaşlar "Karslı" demeye başladı.
Normal şartlarda leyleklerin göç ederek 3 ay öncesinden Kars'tan gitmesi gerektiğini belirten Urşen Ali Demir, "Şu anda sizlerin de gördüğü gibi leylek buralı. Normalde bildiğiniz gibi leylekler sıcak iklimi sever. Sıcak yerlere göç ederler. Ama bu gördüğünüz leylek bizim gibi soğuk iklimi seviyor ve Kars'ı benimsemiş, bizim gibi o da Karslı" dedi.
Kars Çayı'nın buz tutmayan yerlerine gelerek akşam saatlerine kadar yiyecek arayan leylekler, hava kararınca Dikme köyünün yolunu tutuyor. Soğuk kış gecelerini köyde ahırlarda geçiren leylekler, köylülerden rahatsız olmuyor.
Öte yandan vatandaşlar karlar arasında buz gibi soğukta merakla leylekleri izliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:32 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kars'ta Sibirya Soğuğuna Salça Kutusuyla Önlem Alındı Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu

2. Lig Ekibi Gaziantepspor, Ligden Çekilme Kararı Aldı Son Dakika! CHP'nin Şişli'den Aday Göstermeyi Düşünmediği Mustafa Sarıgül Partiden İstifa Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 10:24:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Göç Edemeyen Leylekler Eksi 28 Derece Soğukta Kars'ta Yaşıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]