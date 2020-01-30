Göç edemeyen leylekler Kars'ta kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göç edemeyen leylekler Kars'ta kaldı - Son Dakika

Göç edemeyen leylekler Kars'ta kaldı

6 saat önce

Göç edemeyen leylekler Kars'ta kaldı.

Göç edemeyen leylekler Kars'ta kaldı, System.String[]

Göç edemeyen leylekler Kars'ta kaldı. Eksi 17 derece soğukta kentte kalan leylek görenleri şaşırttı.


Genelde havaların soğumasıyla birlikte sıcak bölgelere göç eden leyleklerin zaman zaman gece hava sıcaklığının eksi 17 dereceye düştüğü Kars'ta kalması görenleri şaşırtıyor. Kışın en soğuk günlerinin yaşandığı kentte Merkez Dikme köyünde bulunan 2 leylek göç kervanına katılamadı. Göç edemeyen ve köyde kalan leyleklerin geceleri nerede geçirdiği bilinmezken, leylekler gündüzleri ise Kars Çayı'na gelerek burada karınlarını doyuruyor.


Kars Çayı'nda yiyecek ararken kameralara yansıyan leylerin zaman zaman üşüdüğü görüldü. Leylekler daha sonra bulundukları yerden uçarak gözlerden kayboldu. - KARS

Kars Çayı, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın çağrısı sonrası, Suriyeli siviller için inşasına başlanan briket evlerin yapımı devam ediyor
Son dakika: Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem oldu 25 kiloluk aynalı sazan balığı görenleri şaşkına çevirdi Son Dakika: Elazığ'da yıkılan her bina için yedi farklı soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 17:44:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göç edemeyen leylekler Kars'ta kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]