Karabük Yenişehir Mahallesi'nde vatandaşlar göç eden leylek sürülerini ilgiyle izledi. Vatandaşlar, adeta dans edercesine havada süzülen leyleklerin eşsiz görüntüsünü kayıt altına aldı. Leylek sürüsü bir süre sonra gözlerden kayboldu.

Karabük 'te, göç eden yüzlerce leylek ilgiyle izlenirken, gökyüzünde dans edercesine süzülmeleri görüntülendi.

Göç eden leylekler görsel şölen oluşturdu

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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