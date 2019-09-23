Göç eden leylekler görsel şölen oluşturdu
1 saat önce
Göç eden leylekler görsel şölen oluşturduKarabük'te, göç eden yüzlerce leylek ilgiyle izlenirken, gökyüzünde dans edercesine süzülmeleri görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:19 Kaynak: DHA
Göç eden leylekler görsel şölen oluşturdu
Karabük'te, göç eden yüzlerce leylek ilgiyle izlenirken, gökyüzünde dans edercesine süzülmeleri görüntülendi.
Karabük Yenişehir Mahallesi'nde vatandaşlar göç eden leylek sürülerini ilgiyle izledi. Vatandaşlar, adeta dans edercesine havada süzülen leyleklerin eşsiz görüntüsünü kayıt altına aldı. Leylek sürüsü bir süre sonra gözlerden kayboldu.
Abdullah Gül'ün 'ortak aday' olacağı iddiasına İYİ Parti'den yanıt: Bu ne münasebetsiz bir Türkiye tahmini AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan partideki istifalara ilişkin açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, IMF heyetinin muhalefet ile görüşmesine tepki: Uygun bulmuyoruz Berat Albayrak ile eşi Esra Albayrak, ABD'de yürüyüş yaparken görüntülendi