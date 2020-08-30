Göç eden leylekler kartpostallık manzara oluşturdu - Son Dakika

İstanbul semalarında göç eden leyleklerin görüntüleri kartpostallık manzara oluşturdu.
Leyleklerin sonbahar yolculuğu başladı. İstanbul semalarında, binlerce leyleğin Avrupa'dan Afrika'ya göç yolculuğu gerçekleşiyor. İstanbul'da leyleklerin göç hareketliliği kameralara yansıdı. Beylikdüzü'nde çekilen görüntüler mest etti. Leyleklerin göç yolculuğu kartpostallık manzara oluşturdu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 17:52 - Kaynak: İHA
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