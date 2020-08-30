Göç eden leylekler kartpostallık manzara oluşturdu - Son Dakika

Leyleklerin sonbahar yolculuğu başladı. İstanbul semalarında, binlerce leyleğin Avrupa 'dan Afrika 'ya göç yolculuğu gerçekleşiyor. İstanbul'da leyleklerin göç hareketliliği kameralara yansıdı. Beylikdüzü 'nde çekilen görüntüler mest etti. Leyleklerin göç yolculuğu kartpostallık manzara oluşturdu.

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur