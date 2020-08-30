Göç eden leylekler kartpostallık manzara oluşturdu - Son Dakika

Göç eden leylekler kartpostallık manzara oluşturdu
İSTANBUL - İstanbul semalarında göç eden leyleklerin görüntüleri kartpostallık manzara oluştur.
Leyleklerin sonbahar yolculuğu başladı. İstanbul semalarında, binlerce leyleğin Avrupa'dan Afrika'ya göç yolculuğu gerçekleşiyor. İstanbul'da leyleklerin göç hareketliliği kameralara yansıdı. Beylikdüzü'nde çekilen görüntüler mest etti. Leyleklerin göç yolculuğu kartpostallık manzara oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 18:07 - Kaynak: İHA
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