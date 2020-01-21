Göç etmek zorunda kalan sivil sayısı 40 bini aştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göç etmek zorunda kalan sivil sayısı 40 bini aştı - Son Dakika

Göç etmek zorunda kalan sivil sayısı 40 bini aştı

6 saat önce

Esad rejimi ve müttefiklerinin saldırıları nedeniyle son 4 günde İdlib'in güneyinden kuzeyine doğru göç etmek zorunda kalan sivillerin sayısının 40 bini aştığını bildirildi.

Göç etmek zorunda kalan sivil sayısı 40 bini aştı, System.String[]

Esad rejimi ve müttefiklerinin saldırıları nedeniyle son 4 günde İdlib'in güneyinden kuzeyine doğru göç etmek zorunda kalan sivillerin sayısının 40 bini aştığını bildirildi.

Halep'in batı ve güney kırsalından Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ve Azez bölgelerine doğru göç eden sivillere, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından acil yardım paketi dağıtıldı.

Vakfın Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, son 4 günde İdlib'in güneyinden kuzeyine doğru göç etmek zorunda kalan sivillerin sayısının 40 bini aştığını söyledi.

İdlib gerginliği azaltma bölgesi içerisinde yer alan Suriye'nin Halep ilinin batı ve güney kırsalından Esad rejimi ve müttefiklerinin saldırıları nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Afrin ve Azez bölgelerine göç eden sivillere, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından acil yardım paketi dağıtıldı.

GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALAN SİVİL SAYISI 40 BİNİ AŞTI

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, son 4 gün içerisinde Halep'in batı ve güney kırsalından en az 40 bin kişinin ülkenin kuzeyine doğru göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

Göç yolundaki ailelere acil yardım paketi dağıttıklarını ifade eden Tosun, "Halep'in batı ve güney kırsalına yönelik saldırıların yoğunlaştırılması sonucu bu bölgelerden de göçler başladı. İdlib'in çeşitli bölgelerinde Kasım 2019'un başından bu yana 400 bini aşkın sivil göç etmişti. Halep'in batı ve güney kırsalına yönelik bu saldırılarda göçün devam etmesine neden oldu. Göç yoluna düşen ailelere Afrin yolu üzerindeki Gazeviye köyü yolunda acil yardım paketlerini dağıttık. Dağıtmış olduğumuz paketlerin içerisinde kahvaltılık ürün, bisküvi, konserve, ekmek ve temiz içme suyu gibi gıda malzemeleri bulunuyor" diye konuştu.

Tosun, saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan aileler için yardım çağrısında bulundu.

(Adem Karagöz/İHA)

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:20 Kaynak: İHA
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