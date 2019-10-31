Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, "Suriye krizi çözülse, Suriyelilerin tamamı yerlerine dönse de yine önümüzdeki dönemde sayıları faklı olsa da daha farklı göç hareketlerine muhattap olacağız. Bu sebeple, bununla ilgili çok sağlam bir göç yönetimi inşa etme gayretindeyiz." dedi.

Ayaz, İçişleri Bakan yardımcıları İsmail Çataklı ve Tayyip Sabri Erdil'in de katılımıyla, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde bir otelde düzenlenen Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Akdeniz Bölgesel Üst Düzey Çalıştayı'nda bir konuşma yaptı.

Göçün insanlık tarihi kadar eski bir olgu olduğunu aktaran Abdullah Ayaz, "Şu anda dünya genelinde 270 milyondan fazla göçmenin olduğunu, 70 milyonunun zorla yerinden edilmiş göçmenlerden oluştuğunu, 70 milyonunun da mülteci olduğunu ifade etmek istiyorum." değerlendirmesi yaptı.

Ayaz, Türkiye'nin 2011'den bu yana yoğun bir göç hareketiyle karşılaştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar insan hakları ve güvenlik dengesini gözeterek, başta kolluk birimlerimiz olmak üzere valiliklerimizin, ilgili kurum kuruluşlarımızın iş birliği ve koordinasyonu içerisinde bu süreci yönetmeye çalıştık. Hala da çalışıyoruz. 2011'den bu yana çok önemli bir sınav verdik. Bu işi gayet iyi başardığımızı, kurum ve kuruluşlarımızın büyük katkısı olduğunu, en büyük teşekkürü de toplumumuza etmek gerektiğini ifade etmek istiyorum. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak da önümüzdeki dönemde, güvenlik ve insan hakları dengesinden ödün vermeden, ülkemizde bulunan göçmenlerin ülkemizde geçirdikleri süre içerisinde toplumumuza, kurallarımıza, kaidelerimize uyarak, bir uyum içerisinde yaşamalarının gayretiyle yeni programlar uygulamaya sokmuş bulunmaktayız. Bu çalıştay da bunlardan birisi."

Göçü oluşturan temel sebeplere yönelik çözüm eksikliklerinden bahseden Abdullah Ayaz, gelecek dönemlerde de göç hareketlerinin yaşanacağını vurgulayarak, "Suriye krizi çözülse, Suriyelilerin tamamı yerlerine dönse de yine önümüzdeki dönemde sayıları faklı olsa da daha farklı göç hareketlerine muhattap olacağız. Bu sebeple, bununla ilgili çok sağlam bir göç yönetimi inşa etme gayretindeyiz." diye konuştu.

"Türkiye, dünyada en fazla mülteci barındıran ülke"

BMMYK (UNHCR) Türkiye Temsilci Vekili Giulia Ricciarelli Ranavat ise dünyadaki mültecilerin yüzde 63'ünden fazlasına sadece 10 ülkenin ev sahipliği yaptığını belirtti.

Bu ülkeler hakkında bilgi veren Ranavat, "Türkiye 4 milyon mülteci ve sığınmacıyla 'dünyada en fazla mülteci barındıran ülke' konumunda olmayı sürdürüyor. Türkiye, ülkeye gelen mülteci ve sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamak için gereken çaba gösterme geleneğini uzun süredir devam ettirmektedir." şeklinde konuştu.

Giulia Ricciarelli Ranavat, Suriyelilere ev sahipliğinden dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini sunarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin mültecileri buluşturduğu yasal çerçeve, en hassas durumdaki mültecilerin eğitim, sağlık, sosyal koruma gibi kamu hizmetleriyle kalmayıp, mültecilerin getirdikleri bilgi ve becerilerden faydalanmak üzere onların kendi kendilerini desteklemektedir. Değinmem gereken yer, Türkiye'nin kapsamlı sosyal uyum politikasıdır. Bu politikanın öngördüğü çift taraflı süreç, mültecilerin ve ev sahibi konumundakilerin birlikte yaşama kültürünü oluşturmak için büyük çaba sarf etmesidir."

Toplantıya, Akdeniz Bölgesi'ndeki illerin valileri ve diğer ilgililer de katıldı.