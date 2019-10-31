Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Akdeniz Bölgesel Üst Düzey Çalıştayı Adana'da gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde düzenlenen "Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayları"nın ikincisi, Adana'da gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde düzenlenen göç, güvenlik ve sosyal uyum konularının bölgesel düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla istişare edildiği "Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayları"nın ikincisi, Akdeniz bölgesindeki tüm illeri kapsayacak şekilde Adana'da gerçekleştirildi.

Bölgede bulunan illerde sosyal uyuma yönelik faaliyetleri teşvik etmek, bu konularda karşılaşılan güçlükleri yerinde tespit etmek ve sosyal uyum politikaları noktasında çözüm önerilerini tartışmanın yanı sıra bu konuların güvenlik politikaları ile uyumlu olmasını da hedefleyen çalıştaya; İçişleri Bakan Yardımcıları İsmail Çataklı ve Tayyip Sabri Erdil, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah AYAZ, Genel Müdür Yardımcısı Gökçe OK, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, BMMYK Türkiye Temsilcisi Vekili Giulia Ricciarelli Ranawat, İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Can Ozan Tuncer, Türk Kızılayı Göç Hizmetleri Direktörü Bayram Selvi, Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kazan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Zafer Sağıroğlu, BMMYK Sorumlu Uluslararası Koruma Müdürü Gökçe Saraydın'ın yanı sıra Akdeniz bölgesindeki tüm illerin valileri ile diğer protokol temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Ülkemizin temel hedefi ve stratejisi bu insanların Suriye'de istikrarın sağlanmasına müteakip ülkelerine dönmesinin temini üzerinedir. Bununla birlikte uzayan Suriye krizi sonucu bizimle yaşamaya devam eden yabancıların toplumda neden olabileceği ekonomik ve sosyal sorunların minimize edilmesi amacıyla bu tür sosyal uyum faaliyetleri hayati önem taşımaktadır" dedi.

"Türk tarihi göç üzerine inşa edilmiş bir uygarlıktır" diyen İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ise şöyle konuştu:

"Suriye krizinin oluşturduğu göç tablosu aslında büyük bir külfet olarak geldi fakat Türkiye özellikle 2013'ten sonra çok etkin anlamda oluşturduğu Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve kurumsal düzenlemeler, uluslararası mevzuatın getirdiği düzenlemelerle çok etkin ve hızlı bir şekilde adapte oldu. Bugün 6 yıllık bir deneyimle dünyanın 30,40 yılda hatta 100 yılda ulaştığı altyapı, birikim, etkinlik ve hizmet kapasitesini Türkiye son 6 yılda oluşturdu."

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise, "2011 yılından bugüne Suriye'de yaşanan insanlık dramının sebep olduğu düzensiz göçe maruz kaldık. 3 milyon 700 bine yakın Suriyeli evini, ocağını yurdunu terk edip ülkemize sığındı. Bu sığınmacılardan 240 binine de Adana olarak biz mihmandarlık yapıyoruz. Ayrıca çoğu Irak uyruklu 5 bin 500 civarında da uluslararası koruma kapsamındaki yabancı ilimizde ikamet ediyor. Misafirlerimizin ilimizde, huzur ve güven ortamında yaşamalarını sürdürmeleri için tüm çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ise konuşmasında göçün insanlık tarihi kadar eski bir olgu olduğunu, insanlığın tarih boyunca değişik sebeplerle farklı göç hareketlerine şahit olduğunu vurguladı. Ayaz, ayrıca, "Türkiye olarak göç alanında yaşanan yoğunluğu, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız, kolluk birimlerimiz ve valiliklerimizle işbirliği içerisinde yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin "uyum" politikasına dikkat çeken BMMYK Türkiye Temsilci Vekili Giulia Ricciarelli Ranawat ise şöyle konuştu:

"Bu politikanın öngördüğü çift taraflı süreç, mültecilerin ve ev sahibi toplumun 'birlikte yaşama kültürü' oluşturmak için büyük çabalar sarf etmesini gerektirmektedir. Sosyal uyumun bir diğer önemli ayağı ise bugün burada toplanmamıza vesilen olan yerel politika ve yaklaşımlar konusudur."

İllerdeki yerel politikaların belirlenmesinde söz sahibi olan üst düzey yöneticileri, Türkiye'nin göç yönetim sistemi ile sosyal uyum konuları hakkında bilgilendirmek amacıyla düzenlenen "Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Bölgesel Üst Düzey Çalıştayları", Türkiye'nin diğer bölgelerinde de gerçekleştirilecek.

(İHA)