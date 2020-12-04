Göç hayatında devam eden 100 yıllık gelenek...Hayvanlarını süsleyerek göç ediyorlar - Son Dakika

Göç hayatında devam eden 100 yıllık gelenek...Hayvanlarını süsleyerek göç ediyorlar

04.12.2020 19:21

Göç hayatında devam eden 100 yıllık gelenek...Hayvanlarını süsleyerek göç ediyorlar Sakarya'nın Akyazı ilçesinde atadan kalma bir asırlık gelenekleri sürdüren aileler çıktıkları yayladan inerken hayvanlarını süsleyerek geliyor.

Göç hayatında devam eden 100 yıllık gelenek...Hayvanlarını süsleyerek göç ediyorlar

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde atadan kalma bir asırlık gelenekleri sürdüren aileler çıktıkları yayladan inerken hayvanlarını süsleyerek geliyor. Bu anlar ise renkli görüntülere sahne oluyor.

Akyazı ilçesi Güzelek Mahallesinde ikamet eden 3 aile dedelerinden kalan 100 yıllık gelenekleri unutmadı. Yazın başlamasıyla birlikte besledikleri hayvanlardan daha fazla verim almak için yaylalara göç eden aileler hayvanlarını süsleyerek gidip süsleyerek dönüyor. Kış aylarının da gelmesiyle birlikte yaylara giden aileler dönmeye başladı. Yayla dönüşü süslenen hayvanlar ise renkli görüntülere sahne oldu. 100 yıllık geleneği devam ettirmeye çalıştıklarını belirten Sefa Gürkan, "Yazın başında yaylaya serin olması ve hayvanlarımızdan daha güzel verim almak için göç ederiz. İneklerimizin püsküllerini takıyoruz, süslüyoruz, sonra da yola çıkıyoruz. Bu bir gelenek, bizler de bu geleneği elimizden geldiğince sürdürüyoruz" dedi.

Göç hayatında devam eden 100 yıllık gelenek...Hayvanlarını süsleyerek göç ediyorlar
Göç hayatında devam eden 100 yıllık gelenek...Hayvanlarını süsleyerek göç ediyorlar
Göç hayatında devam eden 100 yıllık gelenek...Hayvanlarını süsleyerek göç ediyorlar
Göç hayatında devam eden 100 yıllık gelenek...Hayvanlarını süsleyerek göç ediyorlar

Sakarya, Akyazı, GÖÇ, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Göç hayatında devam eden 100 yıllık gelenek...Hayvanlarını süsleyerek göç ediyorlar - Son Dakika


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