Son Dakika Haberleri: Göç İdaresi Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nden Başarılı Personellere Ödül

Göç İdaresi Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nden Başarılı Personellere Ödül

1 saat önce

Göç idaresi Aşkale Geri Gönderme Merkezi başarılı personellerini ödüllendirdi.

Göç İdaresi Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nden Başarılı Personellere Ödül, System.String[]
Göç idaresi Aşkale Geri Gönderme Merkezi başarılı personellerini ödüllendirdi.

Düzenlenen programa Göç idaresi Erzurum Müdürü Haşim Özcan, 1. Aşkale Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdürü Enes Cellat ve kurum personeli katıldı. Aşkale de hizmet veren Göç İdaresi personellerinden yıl içerisinde çalışma performansları ile başarılı olanlara başarı belgesi verdi.

Haşim Özcan, "Kurumumuzda ikincisini verdiğimiz yaklaşık 18 aylık çalışma temposu içerisinde İş ahlakı, disiplin ve öz verili çalışmalarını dikkate alarak Aşkale GGM'de görevli personellerimizi başarılı çalışmalarından dolayı kurumumuz adına başarı belgesiyle ödüllendirdik" dedi.

Bu uygulamalara yine dönem dönem devam edeceklerini dile getiren Özcan, gerek güvenlik gerek yardımcı hizmetlerde görevli personellerden belgeye hak kazananları başarı belgesiyle ödüllendireceklerini belirtti.

Kurum içerisinde yapılan plaket ve başarı belgesi taktimi sonrası toplu fotoğraf çekimi yapıldı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:41 Kaynak: İHA

Erzurum, Aşkale, Yaşam
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