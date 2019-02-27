Son Dakika Haberleri: Göç İdaresi Başarılı Personeli Ödüllendirdi

Göç İdaresi Başarılı Personeli Ödüllendirdi

1 saat önce

Göç idaresi Aşkale Geri Gönderme Merkezi başarılı personellerini ödüllendirdi.

Göç İdaresi Başarılı Personeli Ödüllendirdi, System.String[]
Göç idaresi Aşkale Geri Gönderme Merkezi başarılı personellerini ödüllendirdi.

Düzenlenen programa Göç idaresi Erzurum Müdürü Haşim Özcan, 2 . Aşkale Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi Müdiresi Saliha Katin ve kurum personeli katılım sağladı.

Aşkale de hizmet veren Göç İdaresi personellerinden yıl içerisinde çalışma performansları ile başarılı olanlara başarı belgesi verdi.

Haşim Özcan yaptığı açıklamada, "Kurumumuzda üçüncüsünü verdiğimiz; yıl içerisinde çalışma temposu, İş ahlakı, disiplin ve öz verili çalışmalarını dikkate alarak Aşkale GGM'de görevli personellerimizi başarılı çalışmalarından dolayı kurumumuz adına başarı belgesiyle ödüllendirdik." diye konuştu.

Bu uygulamalara yine dönem dönem devam edeceklerini dile getiren Özcan, gerek güvenlik gerek yardımcı hizmetlerde görevli personellerimizden belgeye hak kazanan arkadaşları başarı belgesiyle ödüllendireceklerini belirtti.

Kurum içerisinde yapılan plaket ve başarı belgesi taktimi sonrası toplu fotoğraf çekimi yapıldı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:06 Kaynak: İHA

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