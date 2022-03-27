"Göç İdaresi Başkanı Ünlü: Türkiye, Suriyelilerin dönüşü için ortam oluşturuyor" başlıklı haberimizin başlığı, 1, 3 ve 5. paragrafları yeniden... - Son Dakika
Üye Girişi

"Göç İdaresi Başkanı Ünlü: Türkiye, Suriyelilerin dönüşü için ortam oluşturuyor" başlıklı haberimizin başlığı, 1, 3 ve 5. paragrafları yeniden...

27.03.2022 00:55
"Göç İdaresi Başkanı Ünlü: Türkiye, Suriyelilerin dönüşü için ortam oluşturuyor" başlıklı haberimizin başlığı, 1, 3 ve 5. paragrafları yeniden...

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluşturduğunu, bu güvenli bölgelere neredeyse 500 bine yakın Suriyelinin tamamen kendi iradeleriyle gönüllü geri dönüş yaptığını söyledi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, Türkiye'nin kendi imkanlarıyla Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluşturduğunu, bu güvenli bölgelere neredeyse 500 bine yakın Suriyelinin tamamen kendi iradeleriyle gönüllü geri dönüş yaptığını söyledi.

Ünlü, Doha Forum 2022'deki "Mülteci Akımlarının Yönetiminde Uluslararası Topluluğun Rolü: Suriye ve Ötesi" oturumunda konuşma yaptı.

"Rusya Suriye'de sahaya müdahil olmadan önce Türkiye kendisi doğrudan Suriye'ye müdahale edip mülteci krizini önleyemez miydi?" şeklindeki soruya Ünlü, "Cumhurbaşkanımız o dönem Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması gerektiğini her fırsatta dile getirdi ancak o dönem dünya buna maalesef destek olmadı. Hatta Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki 18 Mart mutabakatına göre, AB Türkiye ile Suriye'nin kuzeyinde güvenli alanlarda insani koşulların iyileştirilmesini destekleyecekti ancak AB de bu taahhüdünü yerine getirmedi. Ancak Türkiye kendi imkanlarıyla Suriye'nin kuzeyinde bu güvenli bölgeleri oluşturdu ve oluşturulan bu güvenli bölgelere neredeyse 500 bine yakın Suriyeli tamamen kendi iradeleriyle gönüllü geri dönüş yaptı." yanıtını verdi.

Ünlü "Türkiye geçici koruma statüsü sahibi 3,7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Buna ek olarak Türkiye'de dünyanın farklı ülkelerinden 300 bin civarında da şartlı mülteci bulunuyor." dedi.

Dünyadaki mülteci kriziyle ilgili Ünlü, "Öncelikle sorunların kökenine inmek gerekiyor. Sorunların minimalize edilmesi için de uluslararası dayanışmanın artırılması gerekiyor ama gerçekte yapılanlara baktığımız zaman gelişmiş ülkeler, meseleyi dışsallaştırarak mülteci sorununu çatışma alanlarıyla komşu olan, nispeten az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin üstünde bırakmayı amaçlayan ve kendi sınırlarında güvenlik tedbirlerini artırmak suretiyle mülteci akınlarını kendi sınırlarının diğer tarafında tutmayı amaçlayan politikaları tercih ediyorlar." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Göç İdaresi Başkanı Ünlü: Türkiye, Suriyelilerin dönüşü için ortam oluşturuyor Göç İdaresi Başkanı Ünlü: Türkiye, Suriyelilerin dönüşü için ortam oluşturuyor Dorçe Prefabrik, çelik prefabrik modüler yapılarıyla zorunlu göç hareketlerine çözüm sunuyor Dorçe Prefabrik, çelik prefabrik modüler yapılarıyla zorunlu göç hareketlerine çözüm sunuyor

Türkiye, Mülteci, Suriye, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Göç İdaresi Başkanı Ünlü: Türkiye, Suriyelilerin dönüşü için ortam oluşturuyor' başlıklı haberimizin başlığı, 1, 3 ve 5. paragrafları yeniden... - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Lviv'in vurulmasıyla ilgili çarpıcı açıklama: Rusya, Polonya'da bulunan Başkan Biden'a selam gönderdi
00:58 Rus birlikleri Kiev'e girmeyi başaramadı! Başkentten 70 kilometre kadar geri püskürtüldü
00:54 Çok konuşulacak iddia! Mesut Özil, teknik direktör İsmail Kartal'a Almanca küfürler etti
00:34 Sosyal medya gündemine o da uydu! Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan eğlenceli anlar
00:31 Tahkim Kurulu kararı sonrası Ferhat Gündoğdu'ya istifa baskısı başladı
23:40 Biden Putin'e seslendi: NATO topraklarına girmeyi aklından bile geçirme
23:32 Fenerbahçe kulübünden tepki sesleri yükseldi: O koltuklarda nasıl oturacaksınız?
23:25 Büyük merakla beklenen EXPO hakkında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş bilgi verdi
23:06 İki otomobil çarpıştı:1 polis memuru hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
23:00 Galatasaray genel kurulunda gergin anlar! Osman Tanburacı oy birliğiyle salondan atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 01:09:59. #1.13#
SON DAKİKA: "Göç İdaresi Başkanı Ünlü: Türkiye, Suriyelilerin dönüşü için ortam oluşturuyor" başlıklı haberimizin başlığı, 1, 3 ve 5. paragrafları yeniden... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement