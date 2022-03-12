Göç İdaresi Başkanlığı: "Ahıska Türkü milli sporcu Kamaloğlu Avrupa Şampiyonu oldu" - Son Dakika
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Göç İdaresi Başkanlığı: "Ahıska Türkü milli sporcu Kamaloğlu Avrupa Şampiyonu oldu"

12.03.2022 19:34
Göç İdaresi Başkanlığı: "Ahıska Türkü milli sporcu Kamaloğlu Avrupa Şampiyonu oldu"

Göç İdaresi Başkanlığı, U23 Kadınlar ve Erkekler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya mücadelesi veren Ahıska Türk'ü sporcu Elvira Kamaloğlu'nun final maçında Macar rakibini yenerek Avrupa şampiyonu olduğunu açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı, U23 Kadınlar ve Erkekler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya mücadelesi veren Ahıska Türk'ü sporcu Elvira Kamaloğlu'nun final maçında Macar rakibini yenerek Avrupa şampiyonu olduğunu açıkladı.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "U23 Kadınlar ve Erkekler Avrupa Güreş Şampiyonası, 07-13 Mart 2022 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Plovdiv şehrinde yapılıyor. 30 sıklette madalya mücadelesi verecek milli sporcularımız arasında daha önce birçok şampiyonluk elde etmiş olan Ahıska Türkü milli sporcumuz Elvira Kamaloğlu' da kafilede yer aldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile Ukrayna'dan Erzincan- Üzümlü ilçesine iskan edilen Ahıska Türklerinden olan ve 2017 yılında Türk vatandaşlığını kazanan sporcumuz, Güreş şampiyonasının yapılan eleme maçlarında İspanyol, Bulgar ve Polonyalı rakiplerini geçerek finale kaldı. Final maçında ise Macar rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu. 15 yaşında ülkemize gelen Elvira Kamaloğlu grekoromen kadınlarda ülkemize ilk altın madalyayı getiren isim oldu. Elvira kazandığı bu başarı sonucunda hem kendisini hem de Türkiye'yi kadınlarda ilk kez takım halinde şampiyonluğa ulaştırdı. Ayrıca 23 ülkenin katıldığı turnuvayı 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamlayan milli sporcularımız, Cumhuriyet tarihinde kadınlarda ilk kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Yine aynı yollarla ülkemize gelen ve Türk Vatandaşlığı kazanan Ahıska Türkü Milli Sporcumuz Emrah Ormanoğlu ise şampiyonada mücadelesine devam ediyor" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Göç İdaresi Başkanlığı: Ahıska Türkü milli sporcu Kamaloğlu Avrupa Şampiyonu oldu

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Güreş, Milli, Türk, GÖÇ, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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