Göç İdaresi Başkanlığından "Rahim Cavadbeyli" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Göç İdaresi Başkanlığından "Rahim Cavadbeyli" açıklaması Açıklaması

03.08.2022 00:10
Göç İdaresi Başkanlığından "Rahim Cavadbeyli" açıklaması Açıklaması

Göç İdaresi Başkanlığı, kamuoyunda "Rahim Cavadbeyli" ismiyle bilinen Rahim Javadpour'un ülkesine iade edileceğine dair oluşturulmak istenen algının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Göç İdaresi Başkanlığı, kamuoyunda "Rahim Cavadbeyli" ismiyle bilinen Rahim Javadpour'un ülkesine iade edileceğine dair oluşturulmak istenen algının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Cavadbeyli'nin ikametinin iptal edildiği ve ülkesine sınır dışı edileceği"ne dair iddialar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Cavadbeyli'nin, Türkiye'de bulunduğu süre zarfında statüsünün gereği olarak yerine getirmekle yükümlü olduğu "bildirim yükümlülüğüne" uymaması nedeniyle, bu yükümlülüğe uyulmasını temin etmek amacıyla yasal mevzuat çerçevesinde rutin tedbirler uygulandığı aktarılan açıklamada, bu tedbirlerin, kişinin yasal statüsünün sona erdiği anlamına gelmediği vurgulandı.

Açıklamada, "Ülkemizde herhangi bir geri gönderme merkezinde bulunmamakta olan şahıs hakkında idari gözetim kararı da yoktur. Söz konusu şahsın ülkesine iade edileceğine dair oluşturulmak istenen algı gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
Irak, Türkiye sınırında güvenliği sağlamak için yeni karakollar inşa edecek Irak, Türkiye sınırında güvenliği sağlamak için yeni karakollar inşa edecek MEB ile Teknopark İstanbul arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü MEB ile Teknopark İstanbul arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü
Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göç İdaresi Başkanlığından 'Rahim Cavadbeyli' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:46 Inter, milli futbolcumuz Merih Demiral'ı renklerine bağlayacak yolu buldu!
23:42 Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren Tayvan'ı bu kadar önemli kılan ne? İşte altında yatan sebeplerden en önemlisi
23:18 Bolu'da, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 28 tekstil işçisinden 26'sı taburcu edildi!
23:01 Annesinin kına yakarak askere uğurladığı Piyade Er Yusuf Sofioğlu bugün şehit olmuştu! İşte yürek yakan o anlar
23:04 Ekrem İmamoğlu yemek yemeye araç konvoyuyla gitti! Kapı açma ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı
22:51 Galatasaray'ın yeni transferi gelir gelmez sakatlık yaşadı! Leo Dubois, 3 hafta yeşil sahalara çıkamayacak
19:37 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'ya yandaş çıkıyorsun" diyen Erzurumlu vatandaşa: Kim PKK'ya destek çıkıyorsa Allah belasını versin
22:36 Erdoğan'ın müjdesini verdiği sosyal konut projesinde ayrıntılar netleşiyor: Taksitler 2-3 bin TL'den başlayacak
22:35 Fenerbahçe, 35 yaşındaki eldiven Salvatore Sirigu'nun transferi için adım atıyor!
21:38 Süper Lig ile ilgili "3 büyüklere deplasman yasağı uygulanacak" iddiası sosyal medyayı karıştırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 00:13:07. #1.13#
SON DAKİKA: Göç İdaresi Başkanlığından "Rahim Cavadbeyli" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement