2022 yılında 73 bin 836 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
Üye Girişi

2022 yılında 73 bin 836 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

27.08.2022 20:11
2022 yılında 73 bin 836 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

GÖÇ İdaresi Başkanlığı yılbaşından itiraber bugüne kadar sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 73 bin 836'ya ulaştığını bildirdi.

GÖÇ İdaresi Başkanlığı yılbaşından itiraber bugüne kadar sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 73 bin 836'ya ulaştığını bildirdi.

Göç İdaresi Başkanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında 19-25 Ağustos tarihleri arasında ülkeye girişi engellenen, yakalanan ve sınır dışı edilen düzensiz göçmen verilerini sosyal medya hesabından duyurdu.

YILBAŞINDAN BUGÜNE 200 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN ENGELLENDİSınırda alınan güvenlik tedbirleri sayesinde söz konusu tarihler arasında 4 bin 27 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi. Yılbaşından bu yana ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 200 bin 897 olarak gerçekleşti.5 BİN 052 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDIYine 19-25 Ağustos tarihleri arasında, yasa dışı yollardan ülkeye giren ve güvenlik güçlerinin denetimleri sonucunda yakalanan mükerrerlikten arındırılmış düzensiz göçmen sayısı 5 bin 52 oldu. Yakalanan düzensiz göçmenlerden 1847'sinin Afganistan uyruklu, 268'inin Pakistan uyruklu ve 2 bin 937'sinin diğer uyruklardan olduğu aktarıldı.2 BİN 383 DÜZENSİZ GÖÇMENE SINIR DIŞIAynı tarihler arasında 1282'si Afganistan, 244'ü Pakistan ve 857'si diğer uyruklardan olmak üzere toplam 2 bin 383 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Böylece 2022 yılının başından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 73 bin 836'ya yükseldi.

Ayrıca sınır dışı işlemleri devam eden geri gönderme merkezlerindeki düzensiz göçmen sayısının 17 bin 120 olduğu vurgulandı. Bunların da 4 bin 270'inin Afganistan, 5 bin 148'ini Pakistan uyruklu, 7 bin 702'sinin de diğer uyruklardan olduğu kaydedildi.


YORUMLAR
500
Artvin'de dalgaların açığa sürüklediği Afganlı boğuldu Artvin'de dalgaların açığa sürüklediği Afganlı boğuldu Artvin'de denize giren kişi boğuldu Artvin'de denize giren kişi boğuldu
Kaynak: DHA

Afganistan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2022 yılında 73 bin 836 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:53 Sedat Peker'in iddiaları Ümit Özdağ'ı harekete geçirdi! Suç duyurusunda bulunacağını açıkladı
19:48 Haaland takımına hayat verdi! Manchester City, 2-0'dan dönüp kazandı
19:36 Türkiye'de balıkçıların ağına takılmıştı! 30 kişiyi aynı anda öldürecek güce sahip olduğu ortaya çıktı
19:36 Sedat Peker'in SPK iddialarıyla ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Suç duyusunda bulunacağız
19:05 Liverpool'dan tarihe geçen galibiyet! Bournemouth kalesine gol olup yağdı
18:35 Genç kızdan akılalmaz itiraf: Annem Afrika'ya gidip erkeklerle ilişkiye giriyor
18:24 Suriye'ye operasyon ne zaman? İletişim Başkanı Fahrettin Altun yanıtladı
18:09 Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi yaşanıyor
17:49 Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı
17:18 Tartıştığı kadın, komiser yardımcısını başından vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 20:11:39. #1.12#
SON DAKİKA: 2022 yılında 73 bin 836 düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement