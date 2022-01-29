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Göç İdaresi Başkanlığından "Live in Türkiye" sitesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Göç İdaresi Başkanlığından "Live in Türkiye" sitesi açıklaması Açıklaması

29.01.2022 19:14
Göç İdaresi Başkanlığından "Live in Türkiye" sitesi açıklaması Açıklaması

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, kuruma ait "Live in Türkiye" sitesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) reklamının yapıldığı iddialarını yalanladı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, kuruma ait "Live in Türkiye" sitesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) reklamının yapıldığı iddialarını yalanladı.

Başkanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, bir köşe yazarının "Resmi sitede FETÖ reklamı" başlıklı bugünkü yazısında, "Live in Türkiye" sitesinde Türkiye'de konut bulmak için 3 sitenin önerildiği ve bunlar içerisinde FETÖ'ye aidiyeti nedeniyle kapatılan Zaman gazetesinin isminin geçtiği iddiasının yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Haberde bahsedilen içerikler kesinlikle Göç İdaresi Başkanlığımıza ait Live in Türkiye sitesinde yer almamakta olup, kurumumuza ait sitede FETÖ reklamı yapıldığı iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

"Live in Türkiye"nin, Başkanlıkça Türkiye'de yaşayan veya yaşamayı düşünen tüm yabancıları bilgilendirmek üzere hazırlanmış bir internet sitesi olduğu kaydedilen açıklamada, 21 Ocak 2022'de hizmete açılan siteye "www.liveinturkiye.com" adresinden ulaşıldığı bildirildi.

Halihazırda erişim sağlanabilen sitenin adresinin "www.liveinturkey.gov.tr" olduğu belirtilen açıklamada, bu sitenin köşe yazarının iddialarının ardından erişime kapatıldığı yönündeki ifadelerin gerçek dışı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yazıda yer alan ifadelerin Google arama motoruna Live in Turkey yazıldığında listelenen sonuçlar arasında olduğu ve 'www.internations.org' adlı sitenin 'Living in Turkey' başlıklı bölümünde yer aldığı görülmektedir. Bahse konu site ve içerik ile kumumuza ait olan 'Live in Türkiye'nin hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Kurumumuza ait olan barınma ile ilgili bilgilerin yer aldığı sitemizin ilgili bölümünde hiçbir gazete ve kişiye atıf yapılmamaktadır. Söz konusu yazıda geçen ifadeler bühtan olup, Başkanlığımıza yönelik bu iftiranın acilen düzeltilmesini bekliyoruz."

Açıklamada "www.internations.org" adlı sitenin "Living in Turkey" başlıklı bölümünde Zaman gazetesinin isminin geçtiği satır ile Başkanlığa ait "Live in Türkiye" internet sitesindeki "Barınma" başlıklı bölümün görseli de paylaşıldı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, İçişleri Bakanlığı, Türkiye, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Göç İdaresi Başkanlığından 'Live in Türkiye' sitesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Göç İdaresi Başkanlığından "Live in Türkiye" sitesi açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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