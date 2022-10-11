Göç İdaresi Başkanlığı: Gerçeğe Aykırı Adres Beyanında Bulunulduğunun Tespit Edilmesi Halinde Vatandaşımız veya Yabancı Uyruklu İlgili Tüm Kişiler... - Son Dakika
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Göç İdaresi Başkanlığı: Gerçeğe Aykırı Adres Beyanında Bulunulduğunun Tespit Edilmesi Halinde Vatandaşımız veya Yabancı Uyruklu İlgili Tüm Kişiler...

11.10.2022 23:00
Göç İdaresi Başkanlığı: Gerçeğe Aykırı Adres Beyanında Bulunulduğunun Tespit Edilmesi Halinde Vatandaşımız veya Yabancı Uyruklu İlgili Tüm Kişiler...

Göç İdaresi Başkanlığı, ‘yabancıların gerçek dışı adreslere kaydedilmesine’ ilişkin “2022 yılının başından bu yana 3 milyon 791 bin 198 yabancının adres tahkikatı yapılmış ve rutin olarak yapılmaya devam etmektedir. Gerek tahkikat ve taramaya gerekse şikâyete bağlı olarak gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulduğunun tespit edilmesi halinde vatandaşımız veya yabancı uyruklu ilgili tüm kişiler hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapılmaktadır” açıklamasını yaptı.

Göç İdaresi Başkanlığı, 'yabancıların gerçek dışı adreslere kaydedilmesine' yönündeki iddialar ile ilgili; "2022 yılının başından bu yana 3 milyon 791 bin 198 yabancının adres tahkikatı yapılmış ve rutin olarak yapılmaya devam etmektedir. Gerek tahkikat ve taramaya gerekse şikayete bağlı olarak gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulduğunun tespit edilmesi halinde vatandaşımız veya yabancı uyruklu ilgili tüm kişiler hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapılmaktadır" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 'yabancıların gerçek dışı adreslere kaydedilmesi' iddiaları üzerine açıklama yaptı. Göç İdaresi Başkanlığı, gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulduğunun tespit edilmesi halinde yurttaşlar veya yabancı uyruklu ilgili tüm kişiler hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapıldığını duyurdu.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın yazılı açıklaması şöyle:

"Kişilerin adres bildirimine ilişkin işlemlerde, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50'nci maddesine göre yazılı beyan esastır. Ülkemizde vatandaşlarımızın ve yasal statüde bulunan yabancıların tüm adres tescil işlemleri Nüfus Müdürlükleri ve İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.

"2022 YILININ BAŞINDAN BU YANA 3 MİLYON 791 BİN 198 YABANCININ ADRES TAHKİKATI YAPILMIŞTIR"

Yasal kalış hakkı bulunan yabancıların adres beyanlarının tamamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından titizlikle ve yerinde tahkikatlar yürütülmekte olup 2022 yılının başından bu yana 3 milyon 791 bin 198 yabancının adres tahkikatı yapılmış ve rutin olarak yapılmaya devam etmektedir.

"BELİRLENEN İLÇE VE MAHALLELERİN YABANCILARIN İKAMETİNE KAPATILMASI GİBİ DÜZENLEMELER YAPILMAKTADIR"

Ülkemizde yasal kalış hakkı bulunan yabancıların sayıları ve yoğunlukları Bakanlığımızca düzenli olarak takip edilmekte olup belirlenen ilçe ve mahallelerin yabancıların ikametine kapatılması gibi düzenlemeler yapılmakta ayrıca yukarıda belirtildiği üzere yabancıların adreslerine ilişkin tahkikat işlemleri de devam etmektedir.

"GERÇEĞE AYKIRI ADRES BEYANINDA BULUNULDUĞUNUN TESPİT EDİLMESİ HALİNDE GEREKLİ İDARİ VE ADLİ İŞLEMLER YAPILMAKTADIR"

Bu çerçevede gerek tahkikat ve taramaya gerekse şikayete bağlı olarak gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulduğunun tespit edilmesi halinde vatandaşımız veya yabancı uyruklu ilgili tüm kişiler hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapılmaktadır."

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Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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