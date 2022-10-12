Göç İdaresi Başkanlığından yabancıların adres beyanları hakkında açıklama - Son Dakika
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Göç İdaresi Başkanlığından yabancıların adres beyanları hakkında açıklama

12.10.2022 00:58
Göç İdaresi Başkanlığından yabancıların adres beyanları hakkında açıklama

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, kişilerin adres bildirimine ilişkin işlemlerde, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50'nci maddesine göre yazılı beyanın esas olduğu belirtilerek, "Gerek tahkikat ve taramaya gerekse şikayete bağlı olarak gerçeğe aykırı...

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamada, kişilerin adres bildirimine ilişkin işlemlerde, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50'nci maddesine göre yazılı beyanın esas olduğu belirtilerek, "Gerek tahkikat ve taramaya gerekse şikayete bağlı olarak gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulduğunun tespit edilmesi halinde vatandaşımız veya yabancı uyruklu ilgili tüm kişiler hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapılmaktadır" denildi.

Göç İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kişilerin adres bildirimine ilişkin işlemlerde, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50'nci maddesine göre yazılı beyan esastır. Ülkemizde vatandaşlarımızın ve yasal statüde bulunan yabancıların tüm adres tescil işlemleri Nüfus Müdürlükleri ve İl Göç İdaresi Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yasal kalış hakkı bulunan yabancıların adres beyanlarının tamamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından titizlikle ve yerinde tahkikatlar yürütülmekte olup 2022 yılının başından bu yana 3.791.198 yabancının adres tahkikatı yapılmış ve rutin olarak yapılmaya devam etmektedir. Ülkemizde yasal kalış hakkı bulunan yabancıların sayıları ve yoğunlukları Bakanlığımızca düzenli olarak takip edilmekte olup belirlenen ilçe ve mahallelerin yabancıların ikametine kapatılması gibi düzenlemeler yapılmakta ayrıca yukarıda belirtildiği üzere yabancıların adreslerine ilişkin tahkikat işlemleri de devam etmektedir. Bu çerçevede; gerek tahkikat ve taramaya gerekse şikayete bağlı olarak gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulduğunun tespit edilmesi halinde vatandaşımız veya yabancı uyruklu ilgili tüm kişiler hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Göç İdaresi Başkanlığından yabancıların adres beyanları hakkında açıklama - Son Dakika

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