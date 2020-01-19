Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 'sahte site' uyarısı - Son Dakika

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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 'sahte site' uyarısı
6 saat önce
GÖÇ İdaresi Genel Müdürlüğü'nce ikamet izni yapacak yabancıların sahte uzantılı sitelere dikkat etmesi uyarısında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:55 Kaynak: DHA
GÖÇ İdaresi Genel Müdürlüğü'nce ikamet izni yapacak yabancıların sahte uzantılı sitelere dikkat etmesi uyarısında bulunuldu.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son dönemde sahte uzantılı sitelerle yabancıların mağdur edildiği belirtildi. Açıklamada, "İkamet izni başvuruları yapılırken başvuru adresinin 'gov.tr' uzantılı olmasına dikkati edilmelidir. Çok sayıda sahte site açılıp, yabancıların mağdur edildiği görülmektedir" denildi.
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