Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 'sahte site' uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 'sahte site' uyarısı - Son Dakika

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 'sahte site' uyarısı

6 saat önce

GÖÇ İdaresi Genel Müdürlüğü'nce ikamet izni yapacak yabancıların sahte uzantılı sitelere dikkat etmesi uyarısında bulunuldu.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 'sahte site' uyarısı, System.String[]

GÖÇ İdaresi Genel Müdürlüğü'nce ikamet izni yapacak yabancıların sahte uzantılı sitelere dikkat etmesi uyarısında bulunuldu.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, son dönemde sahte uzantılı sitelerle yabancıların mağdur edildiği belirtildi. Açıklamada, "İkamet izni başvuruları yapılırken başvuru adresinin 'gov.tr' uzantılı olmasına dikkati edilmelidir. Çok sayıda sahte site açılıp, yabancıların mağdur edildiği görülmektedir" denildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:55 Kaynak: DHA
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